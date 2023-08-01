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非健保醫院收據抵稅 鬆綁

經濟日報／ 記者陳姿穎／台北報導
兩條件醫療機構可申請會計紀錄完備院所 圖／經濟日報提供
兩條件醫療機構可申請會計紀錄完備院所 圖／經濟日報提供

申報綜合所得稅時民眾可以列舉扣除醫藥費，不過若看診的醫療機構為非健保特約，實務上常見民眾已拿到醫療院所開立的收據、卻無法抵稅情況，為解決此困境財政部特別放寬，非健保特約私立醫療機構只要符合兩大條件，可申請為「會計紀錄完備正確」院所，以利民眾拿該院就醫的收據抵稅。

台北國稅局官員表示，大部分醫院、診所都會誠實開立醫療收據，但如果是非健保特約私立醫療機構、也沒有申請成為財政部認定「會計紀錄完備正確」的醫院，就算拿到醫療性質的收據，仍無法列報抵稅。

為鼓勵醫療機構申請，台北國稅局官員表示，財政部今年初修正「會計紀錄完備正確」相關審核要點，適度放寬部分適用條件，包含兩大重點。

首先，縮短核實認定年度，將原本的提出申請年度前三年度，均依法按帳簿憑證資料辦理所得稅結算申報、經稽徵機關核實認定，縮短為前三年度均依法按帳簿憑證資料辦理所得稅結算申報、「其中至少一年度」經稽徵機關查帳核實認定。

再者，放寬「短漏報收入」認定標準，將原本的並無涉有短漏報收入占全年度總收入0.5%以上、或短漏報收入新台幣40萬元以上情形，修正放寬為，並無涉有短漏報收入占全年度總收入比率超過5%、或短漏報收入超過50萬元。

台北國稅局表示，據統計，轄區內非健保醫療機構約逾700間；其中，符合前三年有設帳者大概有100家。官員表示，有設帳的100家醫療機構若無涉及短漏報收入，就有資格遞交申請，如經核定，民眾至該院所就醫費用，明年申報綜所稅時就可以申請扣抵。

台北國稅局指出，財政部放寬審核要點的適用條件後，為維護病患權益，希望符合條件的非健保特約醫院、診所可儘速向所在地稽徵機關提出申請，以利民眾醫療費用支出可申報綜所稅列舉扣除額。

國稅局說明，民眾申報綜合所得稅時，會列舉扣除醫藥及生育費來節稅，但醫藥費必須是付給公立醫院、全民健康保險特約醫院及診所，或是經財政部認定的「會計紀錄完備正確」醫院，才可以列舉扣除；且有保險給付的部分不能抵稅。

健保 財政部 國稅局

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