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囤房稅2.0配套 房屋稅課徵擬設納稅基準日

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
財政部推出囤房稅2.0，擬簡化稽徵程序，從現行按月計算房屋稅，改為按年計算房屋稅，將參考地價稅課徵方式，訂定納稅義務基準日。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影
財政部推出囤房稅2.0，擬簡化稽徵程序，從現行按月計算房屋稅，改為按年計算房屋稅，將參考地價稅課徵方式，訂定納稅義務基準日。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影

財政部推出囤房稅2.0，非自住住家改採全國歸戶，未來稽徵行政程序更為複雜，為協助地方政府，財政部擬簡化稽徵程序，從現行按月計算房屋稅，改為按年計算房屋稅，將參考地價稅課徵方式，訂定納稅義務基準日，預計基準日會落在2月、3月左右。

財政部官員表示，相關配套正在研議中，地方政府有反應，希望減輕稽徵實務負擔，會將地方意見納入考量。

現行房屋稅採按月計算，課稅所屬期間為前一年7月1日起至當年度6月30日止，地方稅稽徵人員常需按月查核房屋使用情形，以對應所適用的房屋稅率，負擔已經不輕。

隨著財政部推出囤房稅2.0，非自住住家改採全國歸戶，稽徵作業更形複雜，為減輕徵納雙方負擔，財政部擬簡化相關作業。

官員指出，預計會參考地價稅稽徵作業，訂定課稅基準日，以基準日當日的房屋持有人、房屋使用情形來課徵房屋稅。

財政部 房屋稅 囤房稅

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