月底免吃土！綜所稅首批退稅556億元 7月31日入帳

財政部台北國稅局今（27）日表示，財政部所屬各地區國稅局將在今年7月31日同步辦理111年度綜合所得稅結算申報第1批退稅作業，全國首批退稅核定件數332.8萬件、退稅金額556億元，包括直接退稅327.3萬件、金額549.2億元，憑單退稅5.47萬件、金額6.8億元，其中台北國稅局退稅件數41.8萬餘件、金額101.9億元。

財政部台北國稅局表示，首批退稅對象包含三類人，一、採網路申報的退稅案件、透過線上及電話語音確認回復的稅額試算服務退稅案件、以及5月10日前以書面方式向戶籍所在地稽徵機關確認的稅額試算退稅案件。

國稅局指出，納稅義務人選擇「直撥(轉帳)退稅」是最安全且快速的方式，退稅款於112年7月31日當日即可直接撥入納稅義務人指定之存款帳戶；惟該局本批退稅案件仍有近1.49%民眾未採用直撥退稅，國稅局將同日開立退稅憑單陸續以掛號寄發，請民眾於退稅憑單兌領有效期限9月28日前儘速兌領。

另外，退稅憑單金額未達5,000元者，請攜帶國民身分證、印章及退稅憑單向臺灣銀行台北市各營業單位兌領現金；金額達5,000元未滿20,000元者，則需至金融機構或郵局，以票據交換方式領取退稅款；金額達20,000元以上者，禁止背書轉讓，僅能將該憑單存入受退稅人在金融機構或郵局開立的存款帳戶。

台北國稅局呼籲，為縮短納稅人領取退稅款的時間，建議於5月辦理綜所稅結算申報時，提供存款帳戶供稽徵機關辦理轉帳退稅，除退稅款可早日入帳外，更不必擔心退稅憑單遺失或被冒領，同時可免去往返金融機構提兌的時間，一舉數得。另，國稅局不會用電話及ATM轉帳退稅，民眾若有問題可向國稅局查詢。