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北市稅處提醒因颱風受災 可減免地方稅

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
颱風示意圖。圖／聯合報系資料照片
颱風示意圖。圖／聯合報系資料照片

杜蘇芮颱風撲台，台北市稅捐處提醒民眾，如有因颱風淹水等災害所造成的財產損失，可利用稅捐處線上申辦或稅務視訊服務雲平台申請房屋稅、使用牌照稅及娛樂稅減免。另稅捐處基於愛心辦稅，也將依有關機關出具的名冊或證明文件主動對受災戶辦理稅捐減免，或輔導納稅人於規定期限內提出申請。

稅捐處說，台北市各地方稅減免規定如下：

一、使用牌照稅：汽車及151cc以上機車因豪雨受損，須修復始可使用或不堪使用者，於災害發生之日起一個月內可申請減免使用牌照稅。符合要件為：

(一)受災車輛須修復始能使用，未能即時向監理機關辦理報停手續，可證明車輛有停駛情形者，使用牌照稅按實際修復日數減免。於災害發生之日起一個月內，檢具修車廠開立之發票或收據及消防、警察或區公所等相關單位之證明文件申請。

(二)已向監理機關申請災害受損辦理報廢手續者，該處主動依監理機關資料減免使用牌照稅，並辦理退還溢繳稅款。

二、房屋稅：房屋遭受水災，按照實際淹水日計算，30日以下，以30日計算，亦即僅淹水一日，房屋稅就可以減免一個月。如因豪大雨或土石流衝擊，房屋毀損面積占整棟面積五成以上必須修復始能使用，免徵房屋稅；毀損面積占整棟面積三成以上不及五成，房屋稅減半徵收，請於災害發生之日起30日內提出申請。

三、娛樂稅：查定課徵之娛樂稅代徵人，因災害而遭受損害，致無法營業，可於災害發生之日起一個月內提出申請，由稅捐處分處派員實地勘查，依勘查結果，扣除其未營業的天數，以實際營業天數計算查定銷售額，辦理減徵娛樂稅。

房屋稅 牌照稅 淹水

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