三大金融稅制 業者促放寬

台灣金融服務業聯合總會昨（25）日公布2023年金融建言白皮書期中報告，三大金融稅制再度闖關，一、業者再度疾呼，金融營業稅能從5%降到2%，二、當沖課徵證交稅率1.5%盼可常態化，不要落日，三、銀行業放款所收取的利息收入，未開收據時，應免徵印花稅。

金融稅制中，最受矚目的就是金融營業稅和當沖降稅常態化。其中，當沖降稅常態化，是這次爭取重點。券商公會認為，降稅後，台股量能活絡、IPO和SPO發行量增加，稅收也大增，是三贏措施，希望能改為常態化。

行政院是在2017年4月開始，將現股當沖的證交稅減半，降到千分之1.5，該降稅優惠將在2024年12月31日到期，到期後、實施期間已長達七年八個月。

券商公會指出，當沖稅率減半的確吸引投資者進場，無論景氣循環或市場多空，當沖交易比重很穩定，但當沖稅率減半屆期前，是否持續延長的不確定性，容易造成投資者臆測或退出市場，因此建議財政部可讓減半政策常態化。

券商公會指出，當沖稅率減半有三大好處，一、增加政府稅收，從實施前五年每年平均稅收僅770億元，到實施後、每年平均稅收攀升到1,417億元，年平均增加84%，二、台股量能增加，從政策實施前一年、台股日均量992億元，到前兩次減半期間，台股日均量提升到2,670億元和2,990億元，均是翻倍成長。三、IPO和SPO發行量增加。2021年和2022年IPO和SPO承銷金額各是2,728億元與2,365億元，均以突破當前稅率減半前的規模。

而根據白皮書建議，希望財政部可會同金管會研擬將金融營業稅從5%降到2%。財政部是在2005年以充實金融重建基金為由，課金融營業稅2%，2014年又以促進社會發展加徵回饋稅，將該稅率提高到5%，當時立院修法時就已請財政部會同金管會研議，其中3%的落日條件。

當時，財政部也表達，該5%挹注金融業特別準備金將在2024年底屆滿前一年，可做調整評估，金管會也認為考量金融業國際競爭力因素，持續與財政部交換意見將稅率調回到2%水準。