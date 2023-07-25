上次申讓股權提早賣完 財政部緊接再賣中再保2000張

財政部繼17日起處分中再保（2851）持股2,000張順利於七個交易日賣光，再接再厲今天再申讓中再保持股2,000張。由於中再保股價在財政部上次申讓後，七個交易日股價累計漲幅超過7%，近月來漲逾一成，在大盤續漲下，財政部在上次申讓部位提早賣光之下，今天趁勢火速再申讓中再保持股2,000張。

財政部7月14日才剛申讓中再保2,000張，並自17日開始自集中市場一般交易賣出，為期一個月，結果只花七個交易日就把申讓2,000張持股順利賣出，申讓期間中再保股價上漲近7.3%，不受申讓消息影響，財政部今天再申讓續賣中再保，同樣2,000張，本周五、28日開始賣股。如順利賣出，財政部持有中再保股權將再降至7.45萬張。

財政部官員表示，申讓中再保是執行既有政策決定，每年持續編列中再保釋股預算，並經立法院通過，未來仍將持續釋股作業。財政部多年來持續申讓持股下，持有中再保股權已經跌破10%、並非大股東，但仍須事前申報轉讓，是因為財政部有選任董事，內部人依規定賣股要先申讓。不過，財政部雖有選任中再保董事，未來順勢賣股若持股比下降到一定程度，不足以選上董事即會退出中再保董事會。目前財政部僅選任一席中再保董事。

財政部近年來持續處分中再保持股，2021年全年一共申讓持股達到10次，去年則是申讓三次，可能與股價市況及預算編列有關，今年至7月才開始有申讓動作，累計自2020年以來的近三年已累計申讓賣出中再保持股逾4.3萬張。本次申讓如順利全數處分，則財政部持有中再保股權比仍有9%。

根據中再保資料，財政部是中再保第二大單一股東，但是最大股東、掌握經營權的是長榮集團，長榮集團包含長榮國際、儲運、海運、航空等持股過半。

據了解，早在2004年起，財政部即開始將中再保釋股收入預算編入部分年度的民營化基金預算，而立法院為避免財政部釋股恐有賤賣之虞導致傷害國庫權益，則曾決議財政部釋股中再保，須在市場價格高於季平均價及年平均價等前提下方可處分實現獲利，此一釋股方向和原則延續迄今。