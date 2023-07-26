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銷售額0元 也要報營業稅

經濟日報／ 記者陳姿穎／台北報導

財政部高雄國稅局表示，近來接獲營業人詢問，因營業狀況不佳接不到訂單，沒有購買統一發票，是不是就可以不用申報營業稅？官員表示，使用統一發票的營業人，就算當期無銷售額，仍應依期限申報營業稅，以免加徵滯報金或怠報金。

官員表示，依《加值型及非加值型營業稅法》第35條第1項規定，營業人除法律另有規定外，不論有無銷售額，應以每2月為一期，在次期開始15日內，填具規定格式的申報書，檢附退抵稅款及其他有關文件，向主管稽徵機關申報銷售額、應納稅額或溢付營業稅額。

國稅局表示，近期有營業人誤以為當期無銷售額，就未依規定期限申報營業稅，稽徵機關會依營業稅法第49條規定加徵滯報金或怠報金。

高雄國稅局說明，使用統一發票營業人不論有無銷售額，應以每兩個月為一期，在次期開始15日內（申請按月申報則在次月開始15日內），依《加值型及非加值型營業稅法》規定向主管稽徵機關申報並繳納營業稅。

營業人如果未依規定期限申報，未逾30日者，每逾2日按應納稅額加徵1%滯報金，金額最低新台幣1,200元，最高1.2萬元；其逾30日者，按核定應納稅額加徵30%怠報金，金額最低3,000元，最高3萬元，如無應納稅額者，滯報金則為1,200元，而怠報金為3,000元。

國稅局舉例，甲公司112年3月−4月銷售額為0元，誤以為不用申報營業稅，經國稅局通知後仍未依規定在（5月15日前）期限申報，甲公司直到5月30日才申報112年3月−4月營業稅，處以最低滯報金1,200元。另外，國稅局補充，目前營業稅申報有三種方式，分別為人工、電磁紀錄媒體和網際網路申報。

營業稅 國稅局 統一發票

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