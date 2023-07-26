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賣公益出租房地 不能享優稅
桃園市政府地方稅務局中壢分局表示，近來有民眾詢問，出售公益出租的房地，可否適用土地增值稅自用住宅用地優惠稅率。稅務局說明，出售公益出租之的房地，不適用土地增值稅自用住宅用地優惠稅率，民眾在申報時要特別留意。
桃園市政府地方稅務局表示，土地所有權人出售土地申請按自用住宅用地稅率，無論是依《土地稅法》第34條第一至四項「一生一次」或同法條第五項「一生一屋」規定，應分別符合出售前一年或前五年無供營業使用或出租的限制，即使房地出租給經直轄市、縣（市）主管機關認定的符合住宅補貼資格者，仍屬供出租使用，不符前述規定，應核定按一般用地稅率核課土地增值稅。
稅務局表示，已核准適用自用住宅用地稅率的土地增值稅案件，每年仍會辦理清查，如查獲出售前五年內無供營業使用或出租等要件，會依房屋使用情形按一般用地稅率重新核算土地增值稅，並補徵土地增值稅差額稅款。稅務局表示，請民眾要如實申報土地增值稅，避免造成事後補稅情形。
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