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綜所稅首批退稅 31日入帳

經濟日報／ 記者陳姿穎／台北報導

中區國稅局豐原分局表示，2022年度綜合所得稅結算申報第一批退稅將在今年7月31日撥入指定帳戶或寄發退稅憑單，第一批退稅適用對象為採網路（含手機）申報、稅額試算採線上登錄或電話語音確認回復，以及稅額試算在5月10日前向戶籍所在地稽徵機關紙本方式回復的退稅案件。

據財政部統計，全國符合首批退稅資格的件數高達334萬件，退稅總額559億789萬元。中區國稅局表示，退稅方式有直撥（轉帳）退稅及寄發憑單退稅兩種方式，選擇直撥（轉帳）退稅者，退稅款將在今年7月31日直接撥入指定的存款帳戶；未採用直撥退稅方式或退稅款無法轉入存款帳戶者，將由國稅局寄發退稅憑單，納稅義務人需在兌領有效期限內，持憑單向金融機構辦理託收或兌領。

國稅局 稅款 所得稅

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