快訊

奧本海默沒提的事 美國隱瞞核試驗讓下風居民陷煉獄

陸外長秦剛消失爆眾多陰謀論 美官員稱「頭號獲益者」恐是他

毒包裹部分寄自台灣？關務署：中國大陸以海運運送來台

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導

財政部關務署表示，國內媒體引述韓國媒體報導該國某身障人士收容機構於112年7月20日疑收到自台灣寄送之毒氣包裹，造成3名人員疑似中毒送醫一案，該署於21日接獲我駐韓代表處通報後即配合協查郵件來源，經查屬「貨轉郵」郵件，係自中國大陸以海運運送來臺灣中轉理貨加掛中華郵政股份有限公司（下稱中華郵政）郵袋吊牌後，續以空運運送至韓國，該郵件並非自臺灣交寄出口。

關務署指出，該署已於7月21日與內政部警政署刑事警察局及法務部調查局等相關單位組成專案小組調查，並透過駐韓代表處洽請韓方提供後續郵包內是否含毒物（氣）之鑑驗結果，以釐清有無違反相關規定後，依法處理。

關務署進一步指出，「貨轉郵」作業係指運輸業或承攬業將國外承攬之轉口貨物進儲貨棧（站）轉口倉，並加掛郵袋吊牌後，以郵遞方式運送出口。轉口貨物從事「貨轉郵」作業，除應由中華郵政與相關業者聯名提交申請書向海關申請核准外，亦應符合郵遞相關規定，倘該轉口貨物不符規定無法投遞（例如屬郵件處理規則第37條規定禁止交寄貨物），而需退回轉口倉，中華郵政應主動向海關申報。

關務署強調，為維護我國形象，將責請中華郵政確實要求辦理「貨轉郵」之運輸承攬業者不得違反我國及寄達國之各項監管規定，該署也將持續蒐集分析情資，對中國大陸等高風險地區起運之轉口貨物加強查核。

中華郵政

延伸閱讀

毒氣包裹經台灣貨轉郵 海關：加強查核中國轉口貨物

南韓籲留意台灣黃、黑可疑毒包裹 中華郵政：已暫停該國貨轉郵服務

南韓毒氣包裹經台「貨轉郵」運送 中華郵政證實

南韓毒郵包出自大陸！經由台灣中轉至南韓 刑事局證實了

相關新聞

毒包裹部分寄自台灣？關務署：中國大陸以海運運送來台

財政部關務署表示，國內媒體引述韓國媒體報導該國某身障人士收容機構於112年7月20日疑收到自台灣寄送之毒氣包裹，造成3名...

名模條款列報 排除高級西裝

民眾申報綜合所得稅，薪資所得可選擇採特定費用減除（俗稱名模條款），在限額內列報服裝費、進修訓練費或職業工具支出。不過近年...

除權息後往生 股利計入遺產

每年6到9月是了上市櫃公司除權息旺季，南區國稅局表示，民眾除了要留意除權息權益，若家中有親人不幸在近期內離世，且有持有有...

公司資金借人 設算利息課稅

財政部中區國稅局表示，公司將資金借給他人，若未收取利息或約定利息偏低，除非屬於預支員工薪資，否則國稅局仍會依所屬年度1月...

死後判決確定財產 要補申報

財政部北區國稅局提醒，親人死亡後才經法院判決確定的財產，遺產稅的納稅義務人記得應在判決確定日起六個月內向國稅局補申報遺產...

Monday blue不想上班？網路報稅日均人次竟是周一最多

難道是Monday Blue、不想上班乾脆來報稅？財政部今（20）日發布統計，報稅季一個月期間，共569萬人次使用綜所稅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦