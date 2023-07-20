Monday blue不想上班？網路報稅日均人次竟是周一最多

難道是Monday Blue、不想上班乾脆來報稅？財政部今（20）日發布統計，報稅季一個月期間，共569萬人次使用綜所稅網路申報系統，平均每日上線人次，以星期一上線26.4萬人次最多，反而多數人為休假日的周六、日上線人次都低於15萬人。

財政部今日發布統計通報指出，受疫情影響，2020年至 2022年所得稅結算申報期限均延長至 6 月底，今年恢復至5月底，總申報件數共663萬件，增加 18.7萬件或2.9%，主因國人恢復戶籍之申報戶數增加。

其中有七成七是採網路申報，較2022年增加4.5個百分點，顯示網路報稅申報推動成效與民眾接受度相輔相成，採二維條碼等非網路申報案件僅占二成三。

從網路申報認證方式觀察，自2021年新增行動電話認證服務以來，因免插卡便利性更佳而成為身分驗證大宗，2023年已接近五成，使用健保卡認證者則由 2020年之四成四降至2023年僅占20.6%。

財政部分析，今年辦理結算申報的一個月期間計569萬人次使用綜所稅網路申報系統，平均每日約18.3萬人次上線，以星期一上線26.4萬人次最多，其次為週二及週三分別為 22.2 萬、20.8 萬人次，週六、日上線人次均低於 15 萬人。

若觀察網路申報系統使用者的年齡級距及性別結構，具網路使用經驗的30至 49歲年輕群族占逾半數，60歲以上占比呈遞增趨勢，2023年為 11.2%，可能與網路申報系統日趨簡便且友善有關。性別方面，各年男性均高於女性，惟兩性占比差距逐年縮小，由2020年相差8.8個百分點縮小至2023年6.5個百分點。