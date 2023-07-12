聽新聞
test
0:00 / 0:00
上半年稅收首破2兆 同期新高
財政部昨天公布上半年稅收達兩兆九三六億元，創歷年同期新高，成長近五成。上半年稅收亮眼，主要受惠於綜所稅、營所稅大幅成長，但財政部官員指出，所得稅申報期落差是主要原因之一，去年報稅季為期兩個月，部分稅款遞延到七月才反映，今年申報期僅一個月，多數所得稅已在六月前入帳，因此所得稅實際成長情形等七月整體比較才會更準確。
財政部統計處專委梁冠璇表示，六月總稅收八五三四億元，創歷年單月新高；累計上半年總稅收則首度突破兩兆元，創歷年同期新高，成長百分之四十九點二，包括綜所稅、營所稅、營業稅、關稅、房屋稅、牌照稅等六類稅收都刷新同期紀錄。
賦稅署表示，下半年還有營所稅暫繳、地價稅等稅收，主要預測機構仍下修經濟成長率，全年實徵稅收是否超過預算數（超徵）待觀察。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言