聽新聞
test
0:00 / 0:00

上半年稅收首破2兆 同期新高

聯合報／ 記者翁至威／台北報導

財政部昨天公布上半年稅收達兩兆九三六億元，創歷年同期新高，成長近五成。上半年稅收亮眼，主要受惠於綜所稅、營所稅大幅成長，但財政部官員指出，所得稅申報期落差是主要原因之一，去年報稅季為期兩個月，部分稅款遞延到七月才反映，今年申報期僅一個月，多數所得稅已在六月前入帳，因此所得稅實際成長情形等七月整體比較才會更準確。

財政部統計處專委梁冠璇表示，六月總稅收八五三四億元，創歷年單月新高；累計上半年總稅收則首度突破兩兆元，創歷年同期新高，成長百分之四十九點二，包括綜所稅、營所稅、營業稅、關稅、房屋稅、牌照稅等六類稅收都刷新同期紀錄。

賦稅署表示，下半年還有營所稅暫繳、地價稅等稅收，主要預測機構仍下修經濟成長率，全年實徵稅收是否超過預算數（超徵）待觀察。

營所稅 成長率

延伸閱讀

真有逃亡、搶買潮？ 6月部分縣市房地稅收回升

外資熱錢湧入台股 6月證交稅197億元連2紅

上半年總稅收破2兆創新高 證交稅6月年增27.9%、連二紅

簡訊催繳綜所稅 有詐

相關新聞

上半年稅收逾2兆 創高

財政部昨（11）日公布，6月總稅收8,534億元，創歷年單月新高，年增達73.7%；上半年稅收達2兆936億元，創歷年同...

遺囑信託適用優稅 四要件

近年許多民眾選擇用信託的方式做資產傳承規劃，高雄市稅捐處表示，納稅人成立遺囑信託，在符合四大條件下，可適用自用住宅稅率課...

境外所得已納稅額 可扣抵

台北國稅局表示，境外資金是否要納入營所稅計算，首先要看資金在境外的用途以及構成要素。如果屬於境外所得，且企業已依所得來源...

暑期打工薪資 提防遭虛報

中區國稅局表示，近來常接獲民眾詢問遭公司虛報薪資所得的處理方式，民眾若發現自己被虛報薪資時，請不要慌張，可先向給付該筆薪...

高球場徵娛樂稅 稅局釋疑

近年各界對於娛樂稅掀起改革聲浪，其中一項訴求，是廢除高爾夫球娛樂稅，而高爾夫球場（俱樂部）及練習場收取費用，目前如何課徵...

真有逃亡、搶買潮？ 6月部分縣市房地稅收回升

《平均地權條例》新規自7月1日上路，房市迎來一波逃亡潮或搶買潮，財政部今（11）日公布6月房市相關稅收，部分縣市呈現正成...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦