打炒房新規上路 房地合一稅、契稅金額大減

經濟日報／ 記者翁至威／台北報導

《平均地權條例》新規自7月1日上路，房市迎來一波逃亡潮或搶買潮，財政部昨（11）日公布6月房市相關稅收，部分縣市呈現正成長；不過觀察累計稅收，上半年房地合一稅、契稅年減金額皆創歷年同期最大減量，房市觀望氛圍仍濃厚。

財部官員表示，房地產交易市場整體仍受央行升息等因素影響，投資人普遍持觀望態度，僅部分縣市因零星大額稅款個案挹注，房市相關稅收在6月呈現正成長。

土增稅方面，6月共入帳67億元，年減一成七，已連15月負成長，不過減幅有所收斂，其中台北市、新竹縣由於有公司之間的大坪數土地買賣，使6月土增稅躍升；上半年土增稅則實徵357億元，年減175億元，是將近30年同期最大減量。

契稅方面，6月實徵13億元，年增1.4%，若排除遞延入帳因素，是終止連14個月負成長，其中桃園市因有大額稅款房屋買賣交易，以及台北市有豪宅買賣，都挹注兩縣市契稅；上半年累計契稅67億元，年減17億元，是歷年同期最大減量。

至於個人房地合一稅，6月共入帳36億元，年增4.7%，結束連三個月負成長，其中又以台北、台中、高雄增加較多；上半年個人房地合一稅共156億元，年減18億元，也是歷年同期最大減量。

財政部表示，部分縣市單月房市相關稅收雖呈正成長，有可能是受到平均地權條例將上路影響，單月稅收雖有起色，但整體而言，房市觀望氛圍仍舊濃厚。

房市 房地合一 土增稅

延伸閱讀

真有逃亡、搶買潮？ 6月部分縣市房地稅收回升

外資熱錢湧入台股 6月證交稅197億元連2紅

母親節、端午連假帶動…金管會統計5月刷卡金額3507億 創單月新高

上半年總稅收破2兆創新高 證交稅6月年增27.9%、連二紅

相關新聞

上半年稅收逾2兆 創高

財政部昨（11）日公布，6月總稅收8,534億元，創歷年單月新高，年增達73.7%；上半年稅收達2兆936億元，創歷年同...

遺囑信託適用優稅 四要件

近年許多民眾選擇用信託的方式做資產傳承規劃，高雄市稅捐處表示，納稅人成立遺囑信託，在符合四大條件下，可適用自用住宅稅率課...

打炒房新規上路 房地合一稅、契稅金額大減

《平均地權條例》新規自7月1日上路，房市迎來一波逃亡潮或搶買潮，財政部昨（11）日公布6月房市相關稅收，部分縣市呈現正成...

境外所得已納稅額 可扣抵

台北國稅局表示，境外資金是否要納入營所稅計算，首先要看資金在境外的用途以及構成要素。如果屬於境外所得，且企業已依所得來源...

暑期打工薪資 提防遭虛報

中區國稅局表示，近來常接獲民眾詢問遭公司虛報薪資所得的處理方式，民眾若發現自己被虛報薪資時，請不要慌張，可先向給付該筆薪...

高球場徵娛樂稅 稅局釋疑

近年各界對於娛樂稅掀起改革聲浪，其中一項訴求，是廢除高爾夫球娛樂稅，而高爾夫球場（俱樂部）及練習場收取費用，目前如何課徵...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦