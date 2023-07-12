打炒房新規上路 房地合一稅、契稅金額大減

《平均地權條例》新規自7月1日上路，房市迎來一波逃亡潮或搶買潮，財政部昨（11）日公布6月房市相關稅收，部分縣市呈現正成長；不過觀察累計稅收，上半年房地合一稅、契稅年減金額皆創歷年同期最大減量，房市觀望氛圍仍濃厚。

財部官員表示，房地產交易市場整體仍受央行升息等因素影響，投資人普遍持觀望態度，僅部分縣市因零星大額稅款個案挹注，房市相關稅收在6月呈現正成長。

土增稅方面，6月共入帳67億元，年減一成七，已連15月負成長，不過減幅有所收斂，其中台北市、新竹縣由於有公司之間的大坪數土地買賣，使6月土增稅躍升；上半年土增稅則實徵357億元，年減175億元，是將近30年同期最大減量。

契稅方面，6月實徵13億元，年增1.4%，若排除遞延入帳因素，是終止連14個月負成長，其中桃園市因有大額稅款房屋買賣交易，以及台北市有豪宅買賣，都挹注兩縣市契稅；上半年累計契稅67億元，年減17億元，是歷年同期最大減量。

至於個人房地合一稅，6月共入帳36億元，年增4.7%，結束連三個月負成長，其中又以台北、台中、高雄增加較多；上半年個人房地合一稅共156億元，年減18億元，也是歷年同期最大減量。

財政部表示，部分縣市單月房市相關稅收雖呈正成長，有可能是受到平均地權條例將上路影響，單月稅收雖有起色，但整體而言，房市觀望氛圍仍舊濃厚。