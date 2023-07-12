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【即時短評】加嚴外役監條例慢吞吞 背後什麼文章？

上半年稅收逾2兆 創高

經濟日報／ 記者翁至威／台北報導
財政部11日公布，6月總稅收8,534億元，創歷年單月新高，年增達73.7%。聯合報記者黃煜穎／攝影
財政部11日公布，6月總稅收8,534億元，創歷年單月新高，年增達73.7%。聯合報記者黃煜穎／攝影

財政部昨（11）日公布，6月總稅收8,534億元，創歷年單月新高，年增達73.7%；上半年稅收達2兆936億元，創歷年同期新高，年增近五成。

其中台股受惠於AI題材發酵，帶動6月證交稅實徵197億元，年增27.9%，累計上半年證交稅845億元則是歷年同期第三高。

財政部統計處專委梁冠璇表示，6月總稅收8,534億元，其中綜所稅、營所稅也分別寫下單月新猷。累計上半年總稅收則首度突破2兆元，包含營所稅、綜所稅、營業稅、關稅、房屋稅、牌照稅六稅目累計稅收也刷新同期紀錄。

上半年稅收亮眼，主要受惠綜所稅、營所稅大幅成長，累計稅收分別成長1.5倍、94.6%。不過梁冠璇指出，所得稅申報期落差是主因之一，去年報稅季為期兩個月，部分稅款遞延到7月才反映，今年申報期僅一個月，多數所得稅已在6月前入帳，因此所得稅實際成長情形要待7月整體比較，才會更準確。

反映股市動能的證交稅則明顯成長，台股受美股漲勢激勵及AI題材發酵，外資熱錢湧入，6月上市櫃股票日均成交值3,769億元，是近19月新高，年增逾三成，使6月證交稅達197億元，年增27.9%；上半年證交稅845億元，是歷年同期第三高，僅次於2021年、2022年。

梁冠璇觀察，上半年上市櫃日均成交量3,011億元，年減8.3%，但減幅已縮至個位數；再看7月截至11日日均成交量4,129億元，都高於去年全年平均的2,885億元、編列證交稅預算時的預估值2,648億元，若台股維持目前熱度，對證交稅是有利支撐。

此外，車市相關稅收表現穩健。梁冠璇表示，上半年關稅共731億元，年增66億元，約九成來自進口小客車。

證交稅 台股

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