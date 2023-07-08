國稅局新人事底定 李雅晶可望接南區國稅局長

單身姑姑或是單身舅舅在遺產規劃上，確實比一般有配偶的人困難且複雜，普華商務法律事務所合夥律師魏妁瑩說，大家都知道天有不測風雲，就算不提早規劃，有配偶有子女的人可能會想，即便沒有遺囑，反正財產將來就是給配偶跟小孩，然而大齡單身者也許沒有繼承人，如果又有要照顧的人，遺產繼承會比較複雜。

2023-07-07 12:10