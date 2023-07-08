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國稅局新人事底定 李雅晶可望接南區國稅局長

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導

國稅局新人事大致底定，據了解，由於有兩位國稅局長陸續退休，現任賦稅署副署長李雅晶可望升任南區國稅局長；另外現任高雄國稅局長李怡慧預計調任北區國稅局長，高雄國稅局長可望由現任台南市財稅局長陳柏誠接棒。

李雅晶現為賦稅署副署長，負責督導所得稅業務，她曾擔任財政部國際財政司長，對於國際稅改、租稅協定簽署等業務相當嫻熟。

李怡慧則是在2022年1月從賦稅署副署長升任高雄國稅局長，從賦稅基層做起，曾擔任財政部綜合規劃司長，熟稔各項賦稅政策，到高雄國稅局歷練一年多後，將調任北區國稅局長。

陳柏誠也是賦稅署出身，曾參與所得稅制修正，後來到南區國稅局擔任副局長，被台南市長黃偉哲延攬進入小內閣，對於國稅、地方稅、財政議題都極具專業。他接下國稅局長後，未來五區國稅局首長不再清一色為女性。

前南區國稅局長盧貞秀、北區國稅局長蔡碧珍陸續退休，新一波國稅局人事可望近日底定。

國稅局 所得稅 財政部

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