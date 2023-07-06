囤房稅2.0拍板 專家點名打到3種人、這種最痛

政府打炒房再出招，行政院拍板囤房稅2.0，將原先囤房稅以縣市各別歸戶，改為全國總歸戶，另外將現行非自住住家稅率1.5％至3.6％間，調升至2％至4.8％，預計明年實施、後年課稅。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨認為，本方案除最高稅率從3.6%變成4.8%之外，另外一個重點是財政部將採全國歸戶，也意味著現行有心人藉由縣市稅率不同，沒有全國歸戶達到節稅目的之作法將明顯減少。

影響最大的是囤房大戶，特別是手上握有大批新屋的大戶，另外手上有長期庫存的建商也會受影響，租屋族也可能被轉嫁漲租遭到池魚之殃。

但是否會影響房價，除看購屋人財力外，也要看大環境，如果房市沒有大幅修正，不大容易發生屋主拋售的狀況。

原本縣市歸戶，多屋持有人跨縣市的房產個別計算，新版方案不但全國歸戶一併計算，稅率來大幅拉高，屋主的資金壓力可能會先轉向它處。

大家房屋企研室總監郎美囡分析，將房屋所有人持有成本拉高，增加持有壓力，未必會立即導入銷售市場，畢竟房地產價值高，交易期間長，在囤房稅之前，已有央行的不動產選擇性信用管制及平均地權條例子法重挫市場交易，買方也因升息而觀望，缺乏交易量也難彰顯價格走勢。

反而房租可能率先反應，如果以新北市新店區近捷運某40坪20年大樓為例，每年自用房屋稅1.2%約在4,500元，若乘以4倍為4.8%，就變成18,000元，影響不大，但足以轉嫁給租客，整體來說，近年的新交屋、精華區個案影響較大。