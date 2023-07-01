中市地價稅微調稅基 7月起新屋漲15% 約1.8萬戶受衝擊

中市府為使課徵房屋稅更合理，於上半年舉行不動產評價委員會重評會議，決議今年7月起取得使用執照新建房屋，標準單價微幅調漲15%，預估未來一年約1.8萬戶受影響；另因應人口高齡、建築高層化，電梯已成生活必須設施，配合此次標準單價調整，取消電梯加價課稅。

中市地稅局長沈政安表示，據房屋稅條例規定，房屋標準價格每三年重行評定1次，不動產評價委員會考量，近年房屋建築成本大幅上漲，參考營造工程物價指數變動情形等，兼顧租稅負擔，決議適度調升房屋標準單價，並適用於今年7月後新建房屋，既有房屋不受影響。

另中市七期重劃區周邊，公共建設、設施密集，商業發展快，為中市近年房屋成交價、土地公告現值漲幅最大地區，經委員會審慎評估，調整西屯區台灣大道3段(惠中路1段東、西側)等19條路段地段率，調幅為10％至40％，預估影響戶數5800戶，將反映於113年5月開徵的房屋稅。

沈政安說明，此次調整主要是反映建築成本上揚，並使房屋稅基更公平合理，標準單價調整後，於六都中排名第4，僅次北市、新北、高雄；相關資訊可至稅務局官網(https://www.tax.taichung.gov.tw)查詢。