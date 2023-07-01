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前20大欠稅戶出爐 今年近14億欠稅追稅期滿、一筆勾銷

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
圖／聯合報系資料照片
圖／聯合報系資料照片

財政部今（1）日公告欠稅大戶，全國公告件數931件，欠稅金額約927.09億元，與去年公告資料相比，件數減少26件，金額減少43.12億元。欠稅金額之所以減少，主因部分欠稅案追稅期滿或配合法院判決核定。據統計，今年全案註銷案件共16件，約13.76億元欠稅一筆勾銷。

財政部每年7月1日都會公告個人累計欠稅超過1,000萬元或營利事業累計欠稅超過5,000萬元的確定案件，公告期間至12月31日止，共計六個月。

賦稅署整理各稅捐稽徵機關公告資料，包括營利事業及個人欠稅大戶多為「老面孔」，個人欠稅最大戶仍由股市聞人黃任中蟬聯，欠稅金額達到19.18億元。

營利事業公告欠稅案件前20大名冊。財政部提供
營利事業公告欠稅案件前20大名冊。財政部提供

另外黃任中姊姊夏黃新平欠稅12.54億元，位居第三名，與黃任中合計欠稅達31.72億元；黃任中之子黃若谷在去年因追稅期滿而不再公告，19億元欠稅在去年就已一筆勾銷。

至於黃承志家族今年仍居個人欠稅第二名，欠稅約15.03億元。

今年個人欠稅全國前20大名單變化不大，其中去年排名全國第13名的酒商謝慶選，今年因全案欠稅約4億元的追稅期屆滿，依法註銷、不再執行，今年已不在公告名單當中。

另外去年個人欠稅排名第七的陳秀允、排名第19的李廷霖，都有部分欠稅追稅期滿。陳秀允今年名次下滑至第12名；李廷霖已不在前20大，但仍在台北國稅局公告欠稅名單中。

個人公告欠稅案件前20大名冊。財政部提供
個人公告欠稅案件前20大名冊。財政部提供

營利事業方面，全國欠稅最大戶仍為環亞大飯店股份有限公司，欠稅金額約23.98億元。

而去年排名第二的揚華科技，原本欠稅約12.37億元，今年欠稅金額降至1.89億元，跌出20大。據悉，揚華科技主因虛開發票而被追討營業稅、營所稅，而近期法院判決結果，認為揚華科技並非全額虛進虛銷，國稅局配合法院判決調整欠稅金額。

現行稅捐稽徵法規定的欠稅案件分為兩種，2007年3月6日後新增的欠稅案件，追稅期為15年；2007年3月5日前的陳年舊案，例如黃任中，執行期間至2032年3月4日。

財政部統計，今年已屆追稅期、全案註銷的案件共16件，合計註銷欠稅金額約13.76億元（不含部分註銷案件）。

追稅 財政部

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