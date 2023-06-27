綜所稅首批退稅 7月底入帳

陳明泰（化名）夫妻有間小套房，租給人家，108年度綜所稅報月租6,000元。台北國稅局官員說：「這個數字過不了電腦，案子就跳出來了。」按一般租金標準調為月租9,000元，一調完，稅率上了一級到20%，12萬元幼兒扣除額立刻被刷掉了。

2023-06-26 22:32