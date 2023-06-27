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綜所稅首批退稅 7月底入帳
五月報繳的個人綜合所得稅首批退稅將於七月卅一日入帳，財政部統計，全台符合第一批退稅條件總件數達三三四萬件、較去年增幅百分之三點二八；退稅總金額約五五九點○八億元、年增率百分之九點六七。
南區國稅局官員昨天表示，第一批退稅適用對象為採用網路（包括手機）申報、稅額試算以線上登錄或電話語音確認回覆，以及稅額試算在五月十日前向戶籍所在地國稅局以紙本回覆的退稅案件。
官員說，退稅方式有直撥退稅及寄發憑單退稅等兩種，第一種是申報時若有提供金融機構或郵局帳號，國稅局會在七月卅一日當天將退稅款撥入指定帳戶。第二種是未採直撥退稅者，國稅局會寄發退稅憑單給納稅人，金額不滿五千元的小額退稅，可就近向指定銀行兌領。
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