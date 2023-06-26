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鷹眼抓炒房！ 北市出招 專家：超級武器來了

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

平均地權條例新制中的「限制預售屋換約轉售」將在7月1日正式上路。台北市政府地政局今宣布推出鷹眼自動比對系統，透視預售屋買方的異動，以掌握解換約情形，並與國稅局跨域合作防杜價不實、稅逃漏。

為避免有心人士透過預售屋解約或換約手法定錨價格，哄抬房價，內政部修正平均地權條例，將預售屋解約也納入實價登錄申報範圍，並限制除例外情形不得讓與、轉售預售屋。

由於「預售屋銷售簽約」及「預售屋完成產權登記後的買賣」皆應申報實價登錄，二者申報的買方如有不同，即代表可能有預售屋解約後再出售或換約轉售行為。

台北市地政局因此藉由開發系統，自動化比對建物第一次登記後首次買賣登記之買方與預售屋實價登錄申報買方是否相同，作為稽查解約、轉售行為之參考依據，有效掌握其異動情形，切實把關防範投機違規行為。

地政局表示，為防杜房地合一所得稅逃漏及實價登錄不實申報，地政局與國稅局已於110年建立雙向聯繫通報機制。此次透過自動化系統開發，將再增列預售屋買方異動資訊，以供國稅局作為預售屋交易房地合一稅查核重點參考。

另國稅局則就房地合一報稅資料與實價登錄價格不一致案件通報地政局，並提供該類案件報稅相關資料，作為地政局優先查核實價登錄之參據，跨域合作防杜逃漏稅捐及虛報實價。

地政局局長陳信良表示，由於預售屋解換約行為查核困難度高，開發這項鷹眼系統自動比對預售屋買方異動情形，是為聚焦鎖定違規風險，同時減輕同仁稽查負擔。更重要的是呼籲相關業者應確實遵守相關規定，共同為防範投機炒作努力，引導房市穩健有序發展。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨表示，平均地權條例修正案針對預售市場大刀闊斧的改革，意味著高槓桿炒房時代告終，投機客未來難以生存。台北地政加碼鷹眼比對和國稅局勾稽，搭配檢舉炒作獎金，可說是打擊投機超級武器。

預售屋 實價登錄 房地合一

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