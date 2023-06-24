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地價稅負一差4倍 9月22日前不申請虧大了！

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
地價稅每年11月1日開徵，若要適用自用住宅用地2‰優惠稅率，必須在9月22日前提出申請。圖／擷取畫面
地價稅每年11月1日開徵，若要適用自用住宅用地2‰優惠稅率，必須在9月22日前提出申請。圖／擷取畫面

地價稅每年11月1日開徵，若要適用自用住宅用地2‰優惠稅率，依規定土地所有權人須在地價稅開徵40日前，即9月22日前提出申請，就能適用，如果逾期申請，要等到明年才能適用。由於稅負差4倍以上，台南市財稅局提醒民眾在期限內提出申請，可大省荷包至少4倍的開支。

南市政府財政稅務局表示，地價稅一般用地稅率10‰至55‰，採累進方式課徵，而自用住宅用地稅率只有2‰，兩者稅負相差至少4倍， 但地價稅適用自用住宅用地稅率課徵，必須同時符合以下條件：

1.土地所有權人或其配偶、直系親屬於該地辦竣戶籍登記。

2.無出租或供營業使用。

3.地上房屋為土地所有權人或配偶、直系親屬所有。

4.都市土地面積以300平方公尺為限，非都市土地面積以700平方公尺為限。

5.土地所有權人與配偶及未成年的受扶養親屬，以1處為限（供已成年直系親屬設籍，無1處限制）。

另，近年因新冠肺炎疫情影響，海外國人出境超過2年無法返國，2020年至2021年間戶籍遭遷出，致不符合自用住宅用地設籍要件，2021年及2022年地價稅經改按一般用地稅率課徵，財政部特別放寬解釋，土地所有權人只要在今年9月22日前提出申請，並檢附該戶籍遭遷出者法返國是因受疫情影響的切結書，經審認核准，仍可恢復按2‰稅率課徵地價稅，若已繳納則退還差額稅款。

民眾可透過該局網站（https://www.tntb.gov.tw）或財政部稅務入口網（https://www.etax.nat.gov.tw）線上申請。

地價稅 自用住宅

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