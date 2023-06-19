稅基重評 雙北房屋稅研議調漲

財政部緊盯地方政府合理評定房屋稅基，據了解，今年重評結果，雙北房屋稅基都將調升。其中台北市房屋標準單價在凍漲九年後，今年朝調升方向討論，平均調幅將在一成以內，實際仍待不動產評價委員會決定；北市也表示，針對單一自住房屋稅基減半的優惠仍會延續。

此外新北市、苗栗縣已在網站公告重評結果，確定將會調升；也應重評的台中、高雄也已完成召開不動產評價會，尚未公告結果。

房屋標準價格每三年評定一次，過去部分地方政府未合理反映實際行情，近年居住正義呼聲愈來愈高，財政部除加強房屋稅稅籍及使用情形清查，並督促各地方政府合理評定稅基。

今年重評稅基的縣市中，以台北市最受矚目，據透露，綜合評估原物料價格、工資上漲等因素，北市此次稅基平均調幅約在一成以下，將是自二○一四年凍漲九年以來再調升。

台北市曾在二○一四年一次將房屋標準單價一次調高二點六倍，引發民怨，官員解釋當時中央政府要求地方配合財政健全方案，調整房屋標準單價至合理造價，北市配合中央政策，當時才會出現較「有感」調整。

後來時隔三年，北市二○一七年重評，改採六年漸進緩漲，將新房屋標準價格單價分年打七折、八折、九折。若不看打折情況，台北市稅基已九年凍漲，今年重評，希望讓稅基評定回歸正軌，平均調幅在一成內，不過仍待不動產評議委員會拍板。

此外，北市針對全國單一自住房屋稅基減半的租稅優惠將會延續，自住民眾仍可有感減稅，約廿二萬戶受惠。至於新北市也已公告重評結果，其中房屋標準單價較前次調整再調升。

苗栗縣在財政部公告的各縣市稅基調整情形中被列為後段班，與一九八四年的房屋標準單價比較，平均增幅僅百分之五十六，今年苗栗縣已開完評議委員會並公告結果，稅基也即將調高；其他調整縣市，仍待結果公告。

房屋稅基依規定是由地方政府組成不動產評價委員會，按房屋標準單價、地段率、折舊率三項標準分別評定及公告，每三年重評一次。以今年為例，調整後的房屋標準單價，是自二○二三年七月一日後新建、增建、改建房屋適用，既有房屋不受影響。