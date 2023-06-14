房東聯合房客詐領租屋補貼 林右昌：違法領取一定嚴辦

政府為減輕租屋族負擔，去年起推出「300億元中央擴大租金補貼專案」，近期傳出有房東與房客勾結，意圖取得不當之財。內政部長林右昌今日表示，不要辜負政府推動租金補貼的美意，凡是違法領取補助者，一定會嚴辦。

內政部營建署指出，申請租金補貼必須要有租賃的事實，若民眾在申請時，所提供的租賃契約，如有涉及偽造或不實等情事，一定會依法追究相關法律責任，提醒民眾切勿心存僥倖以身試法。此外，目前正在開辦中的「中產以下自用住宅貸款戶」專案，截至今日上午的申請數已超過47.5萬件，凡是涉及補助請領的案件，營建署都會把關嚴審，也提醒民眾不要以身試法。

營建署表示，租屋族只要符合申請條件，且有租賃房屋的事實就可提出申請，特別是今年滿18 歲的年輕學生在外租屋馬上就能受惠。民眾若有任何租金補貼的問題，可撥打諮詢專線02-7729-8003（周一至周五，上午8時至下午6時），將會有專人接聽及提供諮詢。

營建署提醒民眾留意，勿將自己的證件、租賃契約等重要文件隨意提供給他人，也不要輕易聽信可以多領取租金補貼金額的詐騙話術，而遭人利用。

營建署今年將持續推動租金補貼政策，7月3日起開放申請，此次無申請期限限制，租屋族準備好租賃契約及撥款的金融機構帳戶等資料，並留意後續公告及受理申請相關訊息。