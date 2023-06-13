買預售屋完工後逾兩年轉售「遭課35%稅」 持有期間要這樣算

南區國稅局表示，個人向建設公司購買預售屋，在建案完工取得房地所有權後出售，屬於成屋交易，應適用成屋交易所得課稅規定。官員表示，房地取得日要以完成所有權移轉登記日為準，而非購入預售屋訂約日，因此預售屋的持有期間不能併同計算。

國稅局舉例說明，甲君在2017年12月2日與A建設公司簽訂房屋及土地預定買賣合約書，購買B預售屋及其坐落基地，在2019年5月20日登記取得B房地所有權，之後在2022年12月15日辦理出售B房地的所有權移轉登記。

官員表示，甲君辦理房地合一稅申報時，以B房地預定買賣合約書訂約日（2017年12月2日）為取得日，按持有期間超過五年，稅率20%，申報繳稅。

但經國稅局調查後發現，甲君2019年5月20日登記取得B房地所有權，持有B房地期間應該從2019年5月20日起算至2022年12月15日，持有期間為超過兩年未逾五年，因此適用稅率35%，補徵稅款新台幣20萬元。甲君不服，申請復查，主張自簽訂買賣取得B預售房地權利至完工日期間，並未出售或移轉，持有期間應合併計算。

國稅局在復查決定書指出，甲君出售標的為成屋，屬於《所得稅法》第4條之4第1項規定房屋及其坐落基地的「所有權」交易，而預售屋及其坐落基地的「權利」交易，兩者課稅標的不同，所以甲君出售B成屋應自取得所有權登記日起算持有期間，不能將預售屋的持有期間合併計算。

國稅局特別提醒，民眾如果購買預售屋至成屋始出售，辦理房地合一稅申報時，要注意持有期間起算日為成屋辦妥所有權移轉登記日，以免遭國稅局補稅。