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保稅倉庫、物流中心及免稅商店人員 應在職進修8小時

經濟日報／ 記者陳姿穎／台北即時報導

關務署今（13）日表示，經海關核准實施自主管理的保稅倉庫、物流中心及免稅商店業者，專責人員每年應接受由海關或海關審查通過民間機構舉辦之在職進修講習，以提升專業知能。

關務署提醒，依據《貨棧貨櫃集散站保稅倉庫物流中心及海關指定業者實施自主管理辦法》第3條規定，經海關核准實施自主管理的業者，應置兩名以上專責人員（含一名主管）辦理自主管理事項，海關並可以定期或不定期實施稽核，專責人員每年應接受由海關或海關審查通過民間機構舉辦的在職進修講習，全年累積受訓時數不可低於8小時。

關務署說明，在職訓練講習除專業課程外，另輔以違章案例及最新修正關務法規解析，以提升業者法遵意識，避免因疏失而違反相關規定。另外，為提供多元便捷學習管道，關務署有提供線上課程，參加線上課程也可以納入8小時的受訓時數計算。

海關 免稅

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