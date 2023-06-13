買方不想被套 台南市房地合一稅年減三成

財政部近日公布5月個人房地合一所得稅收入全台共33.3億元、年減6.5%，今年連續3個月單月稅年增率負成長，統計今年前5月個人房地合一所得稅收入，全台共120.3億元，比去年同期少14%，六都中以台南市減少最多，年減29.9%，台中則是比去年少了7億元。

大家房屋企研室總監郎美囡分析，打炒房政策減少不動產市場交易，影響繳納交易稅的數量，且買方期待價格修正，房屋出售的增值空間受到壓縮，兩個面向讓稅收大幅降低。

六都1~5月個人房地合一所得稅收入，僅新北市比去年同期增加5.5%，其他五都皆有明顯降幅，台南市年減29.9%最多、台中市年減24.5%、桃園市年減12.1%、台北市年減11.2%、高雄市年減6.7%。

跟去年1~5月個人房地合一稅稅收金額相比，減少最多的是繳稅大戶台中市，整整減少7億元稅收，台南市減少3.8億元，台北市、桃園市、高雄市個別減少1~2億元，新北市增加約1億元。

郎美囡表示，房地合一2.0版持有5年內轉售面臨45%、35%的高稅率，屋主若無資金壓力，市場景氣不佳時惜售，以長期持有為佳，導致房市買賣雙方都偏觀望。

台中市房市多頭時，無論新案或中古屋熱銷，價格表現又強勁，不動產交易稅的金額相當驚人，當房市趨冷之時成交價量不如過往，買方擔憂套在高點，相較之下，今年的稅收縮水不少。

而台南市在科技業話題淡化，以及打炒房政策出現作用後，投資性買方消散，願意讓價出售的賣方有限，自用買方進場追價意願低，因此稅收銳減。