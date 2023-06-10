房地3稅 前5減幅創紀錄

房地交易依然冷颼颼，牽制台灣相關稅收表現。財政部昨日公布五月及一至五月全國賦稅收入，房地相關稅收表現仍不理想，今年前五個月土增稅、契稅、房地合一稅年減金額分別為新台幣一百六十二億元、十七億元、二十億元，均創歷年同期最大減量。

土增稅、契稅、房地合一稅冷風陣陣，但財政部也公布，五月稅收年增一點一倍至六二一七億元，稅收倍增主要是因營所稅、綜所稅申報期限不同，今年集中五月入帳。前五月總稅收一兆二千四百○二億元，年增百分之三十六，創歷年同期新高。

證交稅由黑翻紅，終結連二黑。財政部指出，五月股市受ai科技股買氣風潮帶動，五月證交稅收一百五十九億元，年增百分之十點九，轉正成長。一至五月證交稅六百四十九億元，年減百分之十八點七，顯示股市量縮狀況有所改善。另外，五月上市櫃股票平均每日成交值三千○九十九億元，為十三個月新高，終止連續十六個月負成長。

梁冠璇指出，累計前五月創新高稅目包含：關稅、營所稅、綜所稅、營業稅、房屋稅、印花稅，以及總稅收。但房地交易市場仍低迷。

財政部統計處專門委員梁冠璇指出，土地增值稅五月實徵六十二億元，年減百分之二十七點九、連十四黑。

契稅方面，五月實徵十三點○五億元，年減百分之八點四、排除遞延入帳因素為連十四黑，衰退幅度比四月的百分之二十八點七和緩；個人房地合一稅五月實徵淨額三十三點三億元，年減百分之六點五、連五黑。

梁冠璇指出，前五月個人房地合一稅實徵一百二十點三億元，年減近二十億元或百分之十四點一，兩項數據都是歷年同期之最；六都中，僅新北市為正成長百分之五點五，高雄年減幅度為個位數，其餘直轄市衰退幅度在一成一至三成。

梁冠璇說，儘管五月房地交易三大稅目的衰退幅度較四月小，但影響房市相關稅收的因素很多，仍須再觀察幾個月，情勢會較明朗。

不過，受全球景氣放緩衝擊製造業，五月營業稅九百八十四億元、年減百分之三，電子零組件、化學品、基本金屬及其製品等進口稅額減少。