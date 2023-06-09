AI旋風好威！ 5月證交稅由黑翻紅、年增10.9%

財政部今（9）日公布五月稅收6,217億元，年增1.1倍，稅收倍增主要是營所稅、綜所稅申報期限不同，今年集中5月入帳。前五月總稅收1兆2,402億元，年增36%，創歷年同期新高。

此外，5月證交稅也由黑翻紅，終結連二黑。財政部指出，5月股市受AI科技股買氣風潮帶動，5月證交稅收159億元，年增10.9%；1至5月證交稅649億元，年減18.7%，顯示股市量縮狀況有所改善。且5月上市櫃股票平均每日成交值3,099億元，為13個月新高，且年增9.0%，更是終止連續16個月負成長。

此外，財政部還特別提到，1至5月上市櫃股票平均每日成交值2,847億元，較去年同期的3,373億元，減少15.6%，減幅逐月縮小。不過，財政部統計處專委梁冠璇表示，證交稅容易受到景氣波動影響，近期這股AI旋風到底可以為證交稅進補多少，很難預測，「我們僅能樂觀的期待」。

梁冠璇指出，累計前五月創新高稅目包含：關稅、營所稅、綜所稅、營業稅、房屋稅、印花稅，以及總稅收。創歷年單月新高的稅目則是房屋稅。

前五月實徵淨額與去年同期比較，以營利事業所得稅增加2976億元、綜合所得稅增加368億元、營業稅增加78億元較多，但土地增值稅減少162億元、證券交易稅減少150億元。

不過，受到全球景氣放緩，衝擊製造業，5月營業稅984億元、年減3%，主因電子零組件、化學品、基本金屬及其製品等進口稅額減少；1至5月2,736億元，年增2.9%，因升息致金融業營業稅增加、國內需求穩定、適用外銷零稅率營業人申請退稅減少，以及上述貨品進口稅額減少之交互影響所致。

根據統計，5月營所稅3,193億元，年增12.8倍；1至5月3,369億元，年增7.6倍，主因結算申報期限恢復為5月底，入帳時點不同所致。5月綜所稅591億元，年增74.1%；1至5月2,060億元，年增21.7%，因結算申報期限與上年不同、利息所得扣繳稅款增加所致。

此外，5月貨物稅158億元，年增23.4%；1至5月貨物稅683億元，年增11.7%，主因進口車稅額增加。

達成率部分，財政部表示，累計1至5月實徵淨額占累計分配預算數145.3%，占全年預算數40.4%。