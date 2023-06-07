每6間房1空屋 時力提課空屋稅

時代力量昨天公布房地稅賦民調結果，近8成民眾支持課徵非自用住宅空屋稅。時代力量立委王婉諭指出，根據2020年人口普查，每6間房屋就有1間空屋，因此時力將於立法院下會期提出空屋稅修法提案，透過增加持有成本，迫使擁有多套非自住閒置房屋者導入租賃市場，增加租屋物件選擇，朝供需平衡發展。

時代力量黨團昨公布房地稅賦民調結果顯示，民眾普遍支持利用空屋稅手段釋出空屋，支持度高達77.5％，且43.5%民眾認為持有2戶以上空屋就該課空屋税。有62.6%民眾認為，應該朝向實價課稅推動。

王婉諭指出，台灣空屋問題嚴重，2020年人口普查顯示，每6間就有1間空屋，因為在台灣1間房子比1輛汽車的持有成本還低，時力黨團下會期將提出空屋稅法案，希望增加空屋持有成本，讓非自住閒置空屋能夠導入租賃市場。

時力秘書長李兆立說，此次調查結果顯示，自己或家人持有房屋的比率為8成4，租屋比率1成6，與母體分布相近，台灣租屋人口至少有200~300萬人，同時也代表該黨做的空屋稅支持度，都是基於有房族占多數情況下的民意，呼籲政府別再濫用虛幻的假民意作為反對理由，盡快推動房屋稅改革。

王婉諭表示，時力將會提出空屋稅法案有兩大特色：第一，全國統一徵收的國稅，不是地方稅；第二，空屋認定採取主動申報模式，屋主必須提出自用或是出租證明，才能豁免空屋稅，依目前統計，影響人數約50萬人，透過空屋稅精準打擊，促使租屋黑市浮出水面，加上現有的囤房稅雙管齊下，讓過度炒作的房租與房價能夠恢復正常的交易秩序。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱表示，台灣空屋率與世界各國相比偏高，政府推動房屋改革的重點應擺在如何讓空屋有效釋出；最具體方式，就是中央政府依據財劃法第15條強調因應特殊需求，由中央訂定空屋稅。他說，盼透過稅制改變房東使用房屋習慣，迫使屋主賣房或是出租使用，促成房屋資源活化，有效運用房產。