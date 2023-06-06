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房屋閒置不利用 時力挺徵空屋稅

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
時代力量6日召開記者會公布政策民調結果，近8成民眾支持課徵非自用住宅徵收空屋稅。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
時代力量6日召開記者會公布政策民調結果，近8成民眾支持課徵非自用住宅徵收空屋稅。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】

房屋持有成本比車還低，民眾力挺空屋稅！時代力量6日召開記者會公布政策民調結果，近8成民眾支持課徵非自用住宅徵收空屋稅。Ours都市改革組織秘書長彭揚凱也呼籲，空屋稅應由中央統籌規劃制定，才能與地方房屋稅制脫鉤，促成空屋釋出。

囤房成本比車低

時代力量黨部祕書長李兆立公布國人房屋持有狀況，有83%住在自有或家人的房屋中，約有15%的民眾是租屋族。時代力量主席王婉諭接著說，這意味著台灣有200到300萬人有租屋需求，大多為20到39歲、且收入低於平均薪資的族群。

她說，時代力量也針對房地稅議題發起民調，發現逾8成國人普遍支持以空屋稅的方式，將空屋導入房屋市場，並平衡供需需求，但實際狀況是「在台灣擁有一間房屋的成本比擁有車輛還要更低」，導致擁房大戶霸佔房屋不願釋出。

打房等於打選票

房產專家Sway說，許多六都的精華地段的房屋被業者霸佔，更不願降價出售，就是因為持有稅太低，養房根本不需要多高的成本，業者寧願放著漲價。他說，都市資源那麼少，要讓財團與擁房大戶霸佔房屋，是相當不合理的狀況。但國、民兩黨都不敢動，害怕打到高資產族就等同於打擊選票，打擊政治獻金。

王婉諭呼籲，政府應導入非自用住宅的空屋稅，且應採用累計稅率，空屋時間愈久的話，徵收的稅率更高。她說，空屋稅的目標也應放在「都市」的空屋，如鄉村偏鄉的老舊住宅、危老建築，就可以免於成為課徵對象。

中央應規劃空屋稅

彭揚凱表示，台灣空屋率與國際相比確實高出不少，年輕人不免冒出「房價貴到買不起，租屋選擇也不多，但為什麼有那麼多房屋空置？」他指出，過去政府表示，地方已經有囤房稅制度，但根據研究顯示，有被課到稅的囤房大戶，平均每一間空屋只多付5千元。

他說，政府也表示，要用「包租代管」，促成空屋釋出，但內政部至今絕口不提，因為包租代管對擁房大戶的吸引力不足，僅有少數人願意釋出空屋，意味著至今大多數政策都是無效的。

彭揚凱建議，政府除了應該落實空房稅之外，稅制也該由中央統籌訂定，不要讓政策因地方態度而無法落實，也讓稅基與稅率與現行地方房產稅脫鉤，如此才能真正讓囤房大戶願意釋出空屋。

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