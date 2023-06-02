房地合一2.0滿2年 專家嘆：當初支持的人現在變韭菜

房地合一2.0上路將滿二年，此政策推出時，不少購屋人滿心期待房價下跌，買房可以輕鬆一點，然而，過去二年房價不僅持續上漲，漲幅還是近年最猛。為何房地合一稅打房失敗？

馨傳不動產執行長何世昌分析，主要就在這項政策沒有考慮到「人性」。

他表示，很多網友批評「政府打房打假的」，但不是他要替政府說話，多數官員，或支持房地一合稅的人，確實認為重稅打房非常有效，推出房地合一2.0，是真的想讓房價下來，至少不要漲太快。

但為何官員眼中有效的政策卻無效呢？主要是房地合一稅為了打擊短期投機交易，將短進短出的交易物件，課以重稅，且從但屋主不是笨蛋，人性所趨，讓屋主變成兩類。

一類屋主把房屋持有時間拉長，等稅率減少再賣。房地合一稅1.0，重稅期為2年，就延到2年後再賣，房地合一2.0拉長到5年，就持有逾5年再賣，結果導致二手屋市場的委售量銳減。

何世昌說，政策一上路，房仲立刻發覺開發新物件變得困難，因為想賣房子的人變少了，說開發是好聽，根本到了「跪請」的地步。購屋族也感受到能選的房子變少了，少就算了，即使是爛房子也開很貴的價格。

原因無他，出售的房屋數量少，屋主不需要削價競爭，因此個個獅子大開口。

另一類屋主則是照常賣房子，表面上不怕重稅，實際上是把稅金灌進房價內，原本只要賣2,000萬的房子，加上房地合一稅金就直接漲到2,050萬。

房地合一稅是賣方繳的，但因屋主將稅金轉嫁至房價的緣故，這筆稅金其實是買方出的。諷刺的是，購屋族原本期待打房政策把房價壓下來，但最終卻反而要花更多錢去買房子。

何世昌表示，表面上政府打房失敗了，但最大的贏家仍是政府。政府稅收盆滿缸滿，當然強調「房地一合稅打房有效」。可嘆的是，當初支持重稅打房的人，誰又能料到自己只是被收割的韭菜。