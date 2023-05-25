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財長莊翠雲：房地合一2.0上路以來 短期交易減少15%

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
財政部長莊翠雲今（25）日表示，財政部推出房地合一2.0，抑制短期交易，從2021年7月至2023年3月間，五年內短期房地交易量，月平均減少約15.16%，反映出短期投機交易在下降。資料照。記者邱德祥／攝影
財政部長莊翠雲今（25）日表示，財政部推出房地合一2.0，抑制短期交易，從2021年7月至2023年3月間，五年內短期房地交易量，月平均減少約15.16%，反映出短期投機交易在下降。資料照。記者邱德祥／攝影

政府接連推出打炒房方案，財政部長莊翠雲今（25）日表示，財政部推出房地合一2.0，抑制短期交易，從2021年7月至2023年3月間，五年內短期房地交易量，月平均減少約15.16%，反映出短期投機交易在下降。

立法院財政委員會今日審查《娛樂稅法》等修正草案，莊翠雲列席備詢。

國民黨立委林德福關注房市問題，莊翠雲回應，房地產市場影響因素非常多，包含央行升息等，先前政府也推出健全房市方案，希望市場健康、穩健發展。

莊翠雲表示，以財政部來說，推出房地合一稅2.0方案，從2.0版的交易案件數來觀察，自2021年7月到2023年3月，五年內短期交易月平均數減少15.16%，看起來短期投機炒作數量有下降。

林德福追問莊翠雲，身為央行理事，認為央行健全房是政策是否有調整必要？莊翠雲回應，央行對於不動產融資有所控管，隨著不動產市場狀況會持續檢討調整，持續關注市場變化。

林德福表示，多數民眾對房價居高不下有感，抑制短期投機炒作後，對於房價合理化是否有實質幫助？

莊翠雲表示，短期投機炒作會造成房價不合理，若能抑制短期投機炒作，可以讓市場健康且穩健發展，不過影響房地產市場因素相當多，仍需長期觀察。

央行 房地合一 財政部

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