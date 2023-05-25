聽新聞
test
0:00 / 0:00
財長莊翠雲：房地合一2.0上路以來 短期交易減少15%
政府接連推出打炒房方案，財政部長莊翠雲今（25）日表示，財政部推出房地合一2.0，抑制短期交易，從2021年7月至2023年3月間，五年內短期房地交易量，月平均減少約15.16%，反映出短期投機交易在下降。
立法院財政委員會今日審查《娛樂稅法》等修正草案，莊翠雲列席備詢。
國民黨立委林德福關注房市問題，莊翠雲回應，房地產市場影響因素非常多，包含央行升息等，先前政府也推出健全房市方案，希望市場健康、穩健發展。
莊翠雲表示，以財政部來說，推出房地合一稅2.0方案，從2.0版的交易案件數來觀察，自2021年7月到2023年3月，五年內短期交易月平均數減少15.16%，看起來短期投機炒作數量有下降。
林德福追問莊翠雲，身為央行理事，認為央行健全房是政策是否有調整必要？莊翠雲回應，央行對於不動產融資有所控管，隨著不動產市場狀況會持續檢討調整，持續關注市場變化。
林德福表示，多數民眾對房價居高不下有感，抑制短期投機炒作後，對於房價合理化是否有實質幫助？
莊翠雲表示，短期投機炒作會造成房價不合理，若能抑制短期投機炒作，可以讓市場健康且穩健發展，不過影響房地產市場因素相當多，仍需長期觀察。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言