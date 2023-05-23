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車輛送修、長期不使用 可免繳使用牌照稅

經濟日報／ 記者陳姿穎／台北即時報導
新竹市稅務局表示，民眾如長期不使用車輛，或車輛故障損壞短時間無法修復，可向監理機關申辦車輛停止使用，停用期間可以不用繳納使用牌照稅。示意圖／ingimage
新竹市稅務局表示，民眾如長期不使用車輛，或車輛故障損壞短時間無法修復，可向監理機關申辦車輛停止使用，停用期間可以不用繳納使用牌照稅。示意圖／ingimage

新竹市稅務局表示，民眾如長期不使用車輛，或車輛故障損壞短時間無法修復，可向監理機關申辦車輛停止使用，停用期間可以不用繳納使用牌照稅

稅務局表示，使用牌照稅每年4月1日開徵，課稅期間為1月至12月，若長期不使用車輛時，可持汽車號牌兩面、行車執照及身分證等證件向監理機關辦理停駛，因使用牌照稅是按實際使用日數計算，所以停駛期間免繳使用牌照稅，如果已繳納當年度使用牌照稅，稅務局主動退稅。

稅務局舉例說明，甲先生在近期由公司指派至國外出差，長期不使用車輛，在2023年5月8日至監理機關辦理停駛登記，原已繳納2023年全年度使用牌照稅7,120元計算至5月7日止，辦理停駛期間5月8日至12月31日溢繳的使用牌照稅4,643元，稅務局會主動辦理退稅。

稅務局提醒車主，車輛停駛後將不能再行駛或停放公共道路，如使用公共道路被查獲，除補稅外還會處以應納稅額兩倍以下罰鍰。如果要恢復使用，應向監理機關辦理復駛，並完納當期牌照稅後，才可上路使用。

牌照稅 身分證

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