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政府打炒房 龍潭置產族改買這一標的

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖。圖／東森房屋提供
示意圖。圖／東森房屋提供

東森房屋統計實價資料指出，桃園龍潭農業區土地交易熱絡，近五年成交件數從71件快速增加到161件，成長逾一倍，農業區土地的均價也有15%左右的漲幅，相對的，住宅平均單價漲幅雖達32%，但2022年住宅成交1,168件，低於2018年的1,213件。

東森房屋龍潭中正加盟店店長古明正表示，以往在龍潭買房置產民眾，大多首選都市計畫區內、總價不到1,000萬的新建大樓，近期受平均地權條例修法的影響，民眾對於購買新建案有所顧慮，導致新建案交易量出現萎縮跡象。

取而代之的是農地交易，主要是農地不僅可以節稅免稅，而且龍潭觀光資源也很豐富，不少外地民眾都會專門到龍潭購買農地用作休閒娛樂，目前龍潭以面積在100坪以內的小農地最為熱銷，總價在500萬元上下，小資族也能負擔。

東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，現在很多民眾還是有「有土斯有財」的觀念，農地產權相對單純，持有成本相對較低，又可免繳土地增值稅、房地合一稅、贈與稅、遺產稅、所得稅等多項稅費，有助於持有者更好達到資產保值與增值的目的，是CP值很高的置產標的。

尤其最近幾年龍潭渴望園區旁邊的山坡地陸續解編，對於龍潭整體發展來說更是重要利多，從長線來看，龍潭的不動產市場仍有穩健成長的空間，打算長期持有的民眾可以多留意。

資料來源／東森房屋
資料來源／東森房屋

農地 農業 建案

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