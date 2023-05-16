大宗物資 降稅到年底

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

行政院副院長鄭文燦昨（15）日召開穩定物價小組會議，減徵七項關鍵原物料稅負期限本來至6月底，決議加碼延長至12月底；國際原油價格仍有較多不確定因素，汽、柴油貨物稅減徵措施延長至9月底。

鄭文燦強調，對民眾感受較深、經常購買的食品及日用品價格變動，須特別注意與關心。經濟部已擇定指標餐飲產品進行監測與觀察，例如：鍋貼、蛋餅、便當、炸雞等，建立消費預警指標，提前因應以穩定民生物價。

國際農工原物料高漲，政院減徵關鍵原物料稅負措施原本期限至6月底，穩定物價小組決議，進口黃豆、玉米及小麥免徵營業稅；小麥關稅全免；奶油、烘焙用奶粉、冷凍牛肉進口關稅稅率減半；水泥（卜特蘭一型）貨物稅減半，減免期間延長至今年12月底。

在民生關鍵的豬肉、雞蛋、雞肉項目上，為避免爆發缺蛋潮，農委會強化產銷預警及因應，數量短缺超過5%，即時強化因應，若短缺超過10%，則啟動擴大進口，也持續協調蛋商加強調度加工原料蛋。毛豬方面，農委會已協調台糖公司增加供應，透過中央畜產會辦理專案進口，充分供應消費需求。農委會也啟動擴大進口雞肉、協調大型團膳使用替代肉源，請產業團體加強督導產銷調節。

減徵 物價 農委會

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