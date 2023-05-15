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戶頭突然被扣68k男嚇瘋「錢呢？」 網一看揪關鍵：你欠政府錢

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友收到「執行署扣押款」扣款6萬8105元的通知。示意圖／ingimage
一名網友收到「執行署扣押款」扣款6萬8105元的通知。示意圖／ingimage

民眾若欠稅尚未繳清，法務部行政署可扣押當事人銀行存款來執行命令。日前一名網友表示，他突然收到銀行帳務通知，顯示自己被扣了一筆「執行署扣押款」6萬8105元，他疑惑表示「請問這個是怎麼了？錢都沒有了嗎？可以查到被扣什麼嗎？」

一名網友在臉書社團「匿名2公社」發文表示，他在3月23日上午8時40分，銀行通知一筆扣款6萬8105元，上面顯示「執行署扣押款」，讓他的戶頭剩下2991元，因此他疑惑問「請問這個是怎麼了？錢都沒了嗎？可以查到被扣什麼嗎？」

一名網友收到「執行署扣押款」扣款6萬8105元的通知。圖擷自臉書社團「匿名2公社」
一名網友收到「執行署扣押款」扣款6萬8105元的通知。圖擷自臉書社團「匿名2公社」

對此，網友直言「就是欠政府錢，健保罰單、燃料費、牌照稅的可能性很多」、「你欠政府的錢被執行扣款，這種的之前都會寄信給你，強制扣款你不可能不知道，而且法院都是掛號信」、「先打電話給銀行，跟銀行要執行案號及哪個執行署的電話及分機。如果才剛執行可以請求能否先撤銷扣押辦理分期，但前提要書記官同意並前往辦理，第一期分期費用要當場繳清，如果已經被收走開支票給所屬機關，那退回的機率幾乎為0」、「你應該會收到法院的執行通知，打電話給通知上面的書記詢問」、「可能是欠健保費吧？我上次也有過這種經驗」。

根據「財政部稅務入口網」指出，民眾如收到行政執行分署寄發扣押存款之執行命令，可洽該分署或地方稅務局補發繳款書繳清欠稅，並將繳納收據影本傳真至該分署辦理銷案，即可解除銀行存款帳戶被扣押狀態，恢復帳戶正常使用。

健保 罰單 法務部

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