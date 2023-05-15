戶頭突然被扣68k男嚇瘋「錢呢？」 網一看揪關鍵：你欠政府錢

民眾若欠稅尚未繳清，法務部行政署可扣押當事人銀行存款來執行命令。日前一名網友表示，他突然收到銀行帳務通知，顯示自己被扣了一筆「執行署扣押款」6萬8105元，他疑惑表示「請問這個是怎麼了？錢都沒有了嗎？可以查到被扣什麼嗎？」

2023-05-15 19:20