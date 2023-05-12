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房市景氣進入修正期 首見連兩月房地合一稅收衰退

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

根據財政部統計資料顯示，全國4月的房地合一稅收出現兩位數衰退，4月個人房地合一稅收為22.9億元，年減28%，是房地合一稅制上路以來，首度出現連兩月年減表現，反映房市高峰期已過，交易量衰退連帶房地合一稅收也開始呈現萎縮。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年3~5月房地合一稅收的年增率達1倍以上，反映當時房價高漲且交易熱絡，不過下半年市場交易量開始收斂，一直到今年前四月，已經有3個月的房地合一稅收，年增率開始轉為衰退表現，最近兩個月更出現房地合一稅收首度連兩月年減表現，反應市場交易降溫，且《平均地權條例》對於預售已購屋者，不會往前追溯，市場也沒有預售出賣潮，近月的房地合一稅收出現降溫。

統計顯示，全台個人房地合一稅收4月為22.9億元，年減28%，若去除農曆年節影響的月份，則4月個人房地合一金額創下13個月以來新低，也是房地合一上路以來，首度出現連兩個月稅收年增率衰退，反映交易量明顯減少。

若以六都來看，4月個人房地合一稅衰退幅度較大的是桃園市，稅收2.1億元，年減39%；稅收王台中市也有感景氣吹冷風，房地合一稅收4億元，年減37%；台南市與高雄市分別年減28%與30%；新北市則是逆勢仍呈現增加7%，不過，雖逆勢增加，但還須觀察未來幾個月表現。

曾敬德表示，房地合一稅收是2016年後買進，之後出售時才會發生，稅收增加有兩個條件，首先是房地產大幅增值，且短期交易稅率更高，第二則是交易量也會影響繳稅件數，不過房地合一稅收已經從倍增轉為年減，反映市場最熱絡時間已過，尤其去年開始央行連五升息，加上平均地權條例政策都讓預售投資退溫，房市進入盤整期的跡象日漸清晰。

房地合一 平均地權條例

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