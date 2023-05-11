企業應落實稅務治理、善用併購策略 以邁向永續傳承

資誠聯合會計師事務所、臺灣玉山科技協會、華淵鑑價股份有限公司於2023年5月11日共同主辦「從永續傳承談稅務及併購治理」研討會，並由社團法人高雄港都上市櫃企業家協會協辦，邀請財政部南區國稅局局長蒞臨指導，分別由企業永續傳承發展趨勢、稅務治理、併購前的價值評估以及併購後的整合管理等構面切入，探討企業在當前總體經濟情勢與國際稅務法規新制影響下，如何做好風險治理工作；在成長策略方面，如何善用併購策略事前做好價值分析與評估、事後做好整合管理，驅動企業多角化發展與轉型發揮綜效，成就家族企業永續傳承。

資誠聯合會計師事務所會計師劉子猛在「永續傳承趨勢」專題演講中指出，臺灣家族受到美中貿易戰及COVID-19疫情影響，家族企業衰退比重由疫情前的14%提升至2022年的41%。

為加強企業競爭力及優化家族治理以面對未來面臨的挑戰，建議臺灣家族企業應立即展開以下三大行動方案：首先，家族企業的籌資方式相對保守與傳統，應善用資本市場、私募股權基金、引進策略夥伴等多元籌資及併購工具提升企業競爭力，尤其是當家族企業業務版圖由專精單一朝向多角化發展時，最快速的方式便是透過併購達成；第二，無論全球或臺灣家族企業，普遍皆認為自身的數位能力仍有待加強，因此制定數位藍圖、培養數位文化與人才，加速數位轉型腳步將至關重要；最後，為了減少家族衝突及化解衝突，家族核心決策人應未雨綢繆，透過專業機構協助，設計適合家族的正式治理機制。機制建立後，除可避免衝突，亦可在未來即使發生家族內部衝突時，有衝突解決機制可供家族成員依循，以達成永續傳承的目標。

財政部南區國稅局局長盧貞秀於「從ESG談稅務治理及國際反避稅趨勢」專題演講中表示，稅務治理為公司治理中的重要環節，更是企業布局ESG不可忽視的關鍵。而在利害關係人的高度重視以及因應全球反避稅風潮下，新時代的公司治理必須滿足落實稅務治理實踐ESG，方能創造企業價值。

尤其是在全球反避稅規定及透明度要求日益提升之下，企業稅務遵循與合規、全球有效稅率之管理以及降低稅務成本將是企業稅務治理的重要工作。盧貞秀並特別提醒，由ESG永續發展的角度思考，未來兼顧價值鏈布局與稅務管理的新思維，必須重新檢視全球營運布局資金存放、投資架構與交易安排以降低租稅風險；企業也必須透過合理利潤配置對公共財政及社會福利做出貢獻並創造長期價值；導入稅務規劃及風險控管以達到永續發展的目的；考量經濟實質法令所衍生之遵循成本及各國租稅成本因素；善用租稅協定以妥善管理稅務風險。