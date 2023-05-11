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房市三稅 前4月跌幅歷年最大

聯合報／ 記者翁至威鍾張涵／台北報導

財政部昨公布前四月全國賦稅收入初步統計，其中有關房地買賣的稅收明顯衰退，土增稅、契稅、個人房地合一稅的年減金額，都創歷年同期最大，顯示投資氛圍趨於保守觀望。

財政部統計處專門委員梁冠璇說，四月房市持續受到國內經濟成長低緩，以及央行升息效應影響，投資氛圍趨於保守觀望，加上高基期因素，導致房市稅收減幅高達雙位數。

累計一至四月土增稅實徵淨額二百二十八億元，較上年同期減少一百三十八億元、年減幅百分之三十七點六，是歷年同期最大減量，又以台中、台北、新北減最多。

房屋買賣移轉件數減少，也讓契稅累計一至四月實徵淨額四十二億元，年減十六億元，是歷年同期最大減量；減幅百分之二十七點四，亦是二○一七年以來最大降幅，以新北、台北、台中減少最多。

個人房地合一稅方面，累計一至四月實徵淨額八十七點○四億元，年減十七億元、年減幅百分之十六點七，兩數據都創歷年同期最大減量，以台中、台北、台南減少最多。

另外從內政部建物買賣移轉棟數資料顯示，今年三月移轉棟數年減百分之十六點八，前三月年減百分之二十四點二，剔除掉春節因素，已經連七個月負成長，代表房地產買賣交易疲弱。

不只房市投資氛圍趨於保守讓稅收受影響。受台股拖累，四月證交稅也連二黑，前四月累計稅收四百九十億元，年減一百六十五億元，為近十八年最大減量，

雖然房市、股市冷颼颼，但財政部昨公布前四月稅收六一八五億元創同期新高，梁冠璇解釋，前四月創新高稅目包含關稅、綜所稅、贈與稅、營業稅及總稅收，其中綜所稅是受惠利息、薪資所得扣繳稅款增加而上揚。

展望後市，梁冠璇說，普發現金陸續入帳，國發會、主計總處先前曾預估可望為經濟成長率增加○點三個百分點，代表所增加的消費動能也有機會挹注營業稅、娛樂稅、菸酒稅、關稅等稅收。

財政部表示，五月是所得稅結算申報、房屋稅繳納月，全年稅收等這些大型稅收入帳後，將可展現更清晰輪廓。

房地合一 新北

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