總統公布權證避險降稅修法 今年11/10正式上路

財政部今（10）日表示，總統今日修正公布《證券交易稅條例》部分條文，權證避險降稅自今年11月10日施行，為期五年至2028年11月9日。財政部表示，這項修法是為降低權證發行人調節避險部位之稅負成本，以提升其報價品質及投資人參與權證市場意願，促進權證市場發展。

財政部表示，證交稅條例此次修正有三大重點。首先，權證避險證交稅率自千分之3降至千分之1。

財政部表示，修法增訂券商基於履行報價責任規定及風險管理目的，自今年11月10日起至2028年11月9日止，出賣認購（售）權證避險專戶內經目的事業主管機關核可之標的股票者，其每日交易成交總金額在避險必要範圍內之部分，證券交易稅稅率由現行3‰調降為1‰，並授權該部會商金融監督管理委員會就避險必要範圍之認定基準等及其他相關事項訂定子法規。

第二，增訂代徵人及證券自營商應將權證避險專戶之交易明細列具清單，依規定期限送交稅捐稽徵機關。

第三，因應權證避險股票交易證券交易稅稅率調整，證券商及稅捐稽徵機關亦須配合修正相關作業系統，且財政部須會商金融監督管理委員會訂定子法規，因此定明修正條文第2條之3及第3條自公布後六個月（即今年11月10日）施行。

財政部表示，上開證券交易稅條例修正案有助改善權證造市品質，創造有利投資環境，提升權證流動性，活絡股權市場交易。該部已會商金融監督管理委員會研訂相關子法規，將於近期對外預告，各地區國稅局亦積極規劃後續稽徵作業，俾使權證避險股票交易調降證券交易稅措施於112年11月10日順利實施。