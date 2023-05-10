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稅務小白懶人包！繳稅7大方式一圖秒懂 這情況可申請延期或分期
image source：pexels
文／陳羿郿
5月報稅季已開跑，但仍有不少民眾不清楚「繳稅方式」有哪些？差在哪？財政部整理成一張圖表，提醒大家注意扣款時點。
繳稅方式有哪些？
一、委託取款轉帳
確認指定帳戶資料是否填寫正確，並於5/31預留足額存款。申報截止後將陸續進行扣款，若帳戶有誤或存款不足，另外發單限期補繳並加計利息。
二、活期（儲蓄）存款帳戶轉帳、晶片金融卡（含行動支付）、電子支付帳戶、ATM
線上即時扣款，請當下確認帳戶是否扣款成功。
三、信用卡（含行動支付）
確認信用卡是否授權成功，申報截止後將統一於6/9向發卡銀行請款，請留意該期信用卡帳單繳納截止日。
四、現金或票據
於5月31日前持紙本繳款書至金融機構（郵局不代收）或四大超商（3萬元以下）繳納；手機報稅3萬元以下可取得「繳納單編號」於5月31日前至超商多媒體資訊機列印小白單至櫃檯繳納。
無法繳稅怎麼辦？
如受COVID-19疫情影響或客觀事實發生財務困難，可於5月31日前，選擇「現金或票據繳稅」申請延/分期，延期最長1年，分期最長3年（36期）。
財政部也提醒，網路（含手機）自行申報者，一定要操作到最後步驟確實按下「申報資料上傳」才算是完成申報，想查詢是否申報成功，可照官網（https://gov.tw/WSZ）查詢，結果如果是顯示「您已完成111年度綜合所得稅結算申報」就表示申報成功。
image source：FB/中華民國財政部
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