快訊

中捷重大意外！施工鐵架倒塌貫穿車廂 至少8人受傷送醫

吃到好市多A肝莓怎麼辦？羅一鈞曝「這年齡層」民眾風險高

沒那麼簡單！美國心臟協會解析燕麥營養真相：當早餐吃需注意一事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

稅務小白懶人包！繳稅7大方式一圖秒懂 這情況可申請延期或分期

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：pexels

文／陳羿郿

5月報稅季已開跑，但仍有不少民眾不清楚「繳稅方式」有哪些？差在哪？財政部整理成一張圖表，提醒大家注意扣款時點。

繳稅方式有哪些？

一、委託取款轉帳

確認指定帳戶資料是否填寫正確，並於5/31預留足額存款。申報截止後將陸續進行扣款，若帳戶有誤或存款不足，另外發單限期補繳並加計利息。

二、活期（儲蓄）存款帳戶轉帳、晶片金融卡（含行動支付）、電子支付帳戶、ATM

線上即時扣款，請當下確認帳戶是否扣款成功。

三、信用卡（含行動支付）

確認信用卡是否授權成功，申報截止後將統一於6/9向發卡銀行請款，請留意該期信用卡帳單繳納截止日。

四、現金或票據

於5月31日前持紙本繳款書至金融機構（郵局不代收）或四大超商（3萬元以下）繳納；手機報稅3萬元以下可取得「繳納單編號」於5月31日前至超商多媒體資訊機列印小白單至櫃檯繳納。

無法繳稅怎麼辦？

如受COVID-19疫情影響或客觀事實發生財務困難，可於5月31日前，選擇「現金或票據繳稅」申請延/分期，延期最長1年，分期最長3年（36期）。

財政部也提醒，網路（含手機）自行申報者，一定要操作到最後步驟確實按下「申報資料上傳」才算是完成申報，想查詢是否申報成功，可照官網（https://gov.tw/WSZ）查詢，結果如果是顯示「您已完成111年度綜合所得稅結算申報」就表示申報成功。

有關繳稅管道，一共有5種，分別是委託取款轉帳、活期（儲蓄）存款帳戶轉帳、晶片金融卡（含行動支付）、電子支付帳戶、自動櫃員機、現金或票據這5種。

image source：FB/中華民國財政部

延伸閱讀

普發6000元怎麼花？網友熱議10大用途出爐！第1名「給政府還要倒貼」

繳保費、行動支付都有回饋！網友熱議10大「稀有卻超重要」的信用卡通路

最後期限！月底沒現金繳稅怎麼辦？30家銀行信用卡繳稅優惠整理一次看

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋！

聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8

想要租屋買房嗎？快來【房產溫度計】 

給你完整的房市知識：https://house.dailyview.tw/

加入網路溫度計電子報臉書粉專IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！

報稅

延伸閱讀

財政部推國有房地包租 5月底再釋出北市12戶

國泰世華銀 蟬聯Q1刷卡王

交通罰單未繳、會員兌換獎品？釣魚簡訊一點擊錢就飛了

「普發6千元現金」又見新詐騙手法！國庫署提醒民眾慎防　網友怒：政府都無計可施嗎？

相關新聞

總統公布權證避險降稅修法 今年11/10正式上路

財政部今（10）日表示，總統今日修正公布《證券交易稅條例》部分條文，權證避險降稅自今年11月10日施行，為期五年至202...

稅務小白懶人包！繳稅7大方式一圖秒懂 這情況可申請延期或分期

5月報稅季已開跑，但仍有不少民眾不清楚「繳稅方式」有哪些？差在哪？財政部整理成一張圖表，提醒大家注意扣款時點。

投保法翻修 投保中心拿到尚方寶劍

金管會昨（9）日預告修「投保法」，擴大投保中心可訴請解任公司董監事的項目和範圍，一、增加董監事簽假財報、非常規交易、侵占...

申請產創投資抵減 二選一

台北國稅局表示，營利事業如果符合《產業創新條例》規定，其當年度投資在研究發展的支出，可選擇在支出金額15%限度內，抵減當...

育嬰留停津貼 父母可同時領

拚提高生育率，勞動部昨（9）日表示，有親自育嬰需求之勞工，於育嬰留職停薪期間，「就業保險法」提供最長六個月之「育嬰留職停...

凱博觀點／買越南土地廠房 七個注意

越南土地廠房交易通常有二種方式，一種為直接購買土地廠房，另一種則是透過購買公司股權間接購買土地廠房。直接購買與間接購買土...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦