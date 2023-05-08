獨資、執行業務所得者 薪資和伙食費不能認列

高雄國稅局表示，獨資的執行業務者、或是私人辦理補習班、幼兒園與養護、療養院等其他所得者，負責人不能在事務所列報薪資費用，且負責人日常膳食費也不能以伙食費認列。

國稅局說明，依《執行業務所得查核辦法》規定，執行業務者不得在其事務所列報薪資費用；除了聯合執行業務者，如果有支付合夥人薪資費用的情形，需在合夥契約內明訂，才可以列報為費用，並在辦理綜合所得稅申報時，檢附合夥契約書供稽徵機關查核。

另外，按財政部先前解釋，執行業務者本人日常得膳食費，是屬於個人的生活費用，在計算執行業務所得時，不能將伙食費列支。

國稅局說明，在查核某私人補習班2021年度結算申報案時，發現補習班列報減除獨資負責人的薪資費用24萬元以及伙食費用24萬元，因與執行業務所得查核辦法以及財政部函釋規定不符，國稅局剔除補習班申報的費用，要求補稅。

高雄國稅局指出，先前還有獨資的診所負責人列報薪資支出及伙食費，也被剔除補稅。官員說明，醫師是屬《所得稅法》規定的執行業務者，因此在開業所取得的收入為執行業務所得，和列報薪資所得稅計算方式不同，且獨資負責人執行業務所得，要併入個人綜所稅一併申報計算所得稅額，如再列帳報負責人的薪資及伙食費並無節稅效益。

另外，官員表示，執行業務者、私人辦理補習班幼兒園與養護療養院在今年報稅時有減稅紅包，其中「醫事人員」各項收入適用的費用率得直接按原本費用標準之118.75%計算；而 「非醫事人員」部分只要2022年度收入較「2021年度、2020年度或2019年度任一年度」減少達30%者，其費用率得按費用標準的112.5%計算，以合理反應業者受疫情影響的營運情形，並適時減輕其所得稅負擔。