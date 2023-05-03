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台灣人多愛買藥品？全台藥局比小7還多 營業額飆1,669億

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋

台灣生活最方便的就是隨處可見7-11便利商店，然而據調查顯示，藥局竟默默成為店面街道霸主。根據財政部資料顯示，去年西藥零售、醫療耗材零售、藥品及醫療用品零售的家數達到1萬584店，比小7店數還多，藥局店數創下近4年新高，且銷售額高達1,669億元也創新高。

觀察疫後至今店面市場開店最積極的雙主力，除了餐飲業以外就是藥局，近期連中南部知名的丁丁藥局，也吸引企業公開收購股權。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，藥局蓬勃發展與人口老化狀況有關，銀髮族除了定期拿藥外，還會添購相關的保養藥品，長照也針對輔具有所補貼，藥局也不斷進化，經營模式更為多元，包括跨足寵物健康照護、日系藥品保健食品等，且藥局的經營場所裝潢也更為現代化，進而吸引消費者的目光，且藥局連鎖化趨勢日漸明顯。

根據上櫃連鎖藥局公司法說會資料顯示，該連鎖藥局毛利率排序分別為，保健藥品>健康照護>婦嬰用品>處方藥品，且中大型店單月的營收可超過450萬元。

另外，根據財政部的資料顯示，全台的藥局數量比7-11數量還多，7-11店數為6711店，統計西藥零售、醫療耗材零售與其他藥品及醫療用品零售的家數，去年底就有1萬584家，2021年底為1萬518家，2022年銷售額1,669億元，年增約7%，且營業額和家數都創下近年來的新高。

曾敬德表示，以市府商圈為例，以前就有藥妝店進駐，撤出後，過去一年反而新增兩家藥局，有些社區商圈的角間店面，也都開起裝潢新穎的藥局，台灣藥局商機也吸引企業持續投入，統計從2009年至今出現2波的整併潮，目前連鎖化的占比台灣僅約2成，遠低於美國、日本等國家，業者推估藥局連鎖化的浪潮仍持續當中。

房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

財政部

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