台灣人多愛買藥品？全台藥局比小7還多 營業額飆1,669億

台灣生活最方便的就是隨處可見7-11便利商店，然而據調查顯示，藥局竟默默成為店面街道霸主。根據財政部資料顯示，去年西藥零售、醫療耗材零售、藥品及醫療用品零售的家數達到1萬584店，比小7店數還多，藥局店數創下近4年新高，且銷售額高達1,669億元也創新高。

觀察疫後至今店面市場開店最積極的雙主力，除了餐飲業以外就是藥局，近期連中南部知名的丁丁藥局，也吸引企業公開收購股權。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，藥局蓬勃發展與人口老化狀況有關，銀髮族除了定期拿藥外，還會添購相關的保養藥品，長照也針對輔具有所補貼，藥局也不斷進化，經營模式更為多元，包括跨足寵物健康照護、日系藥品保健食品等，且藥局的經營場所裝潢也更為現代化，進而吸引消費者的目光，且藥局連鎖化趨勢日漸明顯。

根據上櫃連鎖藥局公司法說會資料顯示，該連鎖藥局毛利率排序分別為，保健藥品>健康照護>婦嬰用品>處方藥品，且中大型店單月的營收可超過450萬元。

另外，根據財政部的資料顯示，全台的藥局數量比7-11數量還多，7-11店數為6711店，統計西藥零售、醫療耗材零售與其他藥品及醫療用品零售的家數，去年底就有1萬584家，2021年底為1萬518家，2022年銷售額1,669億元，年增約7%，且營業額和家數都創下近年來的新高。