報稅季開跑！妹子打開稅單哀號「單身稅好沉重」 一票苦主共鳴：真的慘

報稅季開跑，不少民眾哀怨荷包縮水。一名年輕妹子表示最近收到稅單「差點就暈倒了」，因為那筆金額可不是一、兩個精品包包可以解決的問題，直呼「單身稅好沉重」，引發大批上班族的共鳴。

原PO在Dcard發文表示，自己交不到男朋友始終處於單身狀態，雖然不需要扶養小孩，但是每個月養房、養車的開銷也不少。雖然領不到公司發放的生育津貼、就學補助，但是自己願意透過多加班來賺取更多收入。日前打開稅單，發現沒有家屬可以申報扶養，也沒有其他可以扣除的項目，發覺「單身似乎沒有那麼好了」，認為「單身稅好沉重，有大師能指導節稅方法嗎」？

貼文一出，不少苦主看了紛紛回應「套一句我同事的話，台灣的稅就是在處罰單身」、「明明就一堆貸款要繳，結果收到稅單發現還要繳稅，我的錢錢都去哪裡了」、「父母都在上班，沒有扶養，單身真的慘」、「我也單身，繳房貸、房屋稅、地價稅、牌照稅、燃料稅等各種稅，我還是活得很滋潤，單身沒啥不好，至少不用交一個整天惹妳生氣的人」。

有網友認為原PO搞不好是「純粹上來炫耀税要繳很多的吧」，也有人羨慕原PO表示「我的薪資不需要繳稅」、「妳應該是財富自由了，也不一定要結婚，結了婚會失去很多」、「繳稅可以解決的問題，應該比結婚後要解決的問題更容易，很多感情的問題不是付錢就可以解決」。

對此，有內行人出面解釋，結婚後夫妻兩人只是合併報稅，稅要繳多少主要是看收入級距，「如果兩個都很會賺，那結婚稅率是懲罰；如果只有一個會賺，而且有很多非薪資收入，那就很划算」、「結婚後稅要降下來，妳得找個年收比妳廢的人，才降的下來，到時候就是抱怨另一半不上進了」、「你是不是有什麼誤會，結婚後所得合併報稅，拉高繳稅級距才是懲罰吧」。