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買賣房屋繳稅好複雜 一表看懂常見房屋6稅

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
資料來源／永慶房屋
資料來源／永慶房屋

5月報稅季來了，不少民眾對繳稅霧煞煞，尤其是房屋買賣會遇到的稅費問題，永慶房屋整理持有與買賣房屋最常見的6種稅費，包括購屋過程跟持有後要繳的4種稅印花稅、契稅、房屋稅與地價稅，以及賣房需要繳交的土地增值稅、交易所得稅等。

永慶房屋客服中心資深經理陳繼先表示，房屋買賣中買方與賣方所需負擔的稅費不同，一般來說，買方需繳納交易中的印花稅、契稅，以及房屋產權移轉後的房屋稅與地價稅；賣方則是因房屋出售後，被課徵土地增值稅及交易所得稅(新制則課徵房地合一稅)。

其中，買方負擔的印花稅，指的是簽署不動產買賣契約後，須按照申報移轉金額現值的0.1％貼足印花稅票，才能辦理產權移轉登記，因此在過戶時就必須繳納。契稅則是在買賣契約成立的30日內申報，需繳交契價(房屋評定現值不含土地)的6％。

而5月須繳納的房屋稅，則是房屋所有權人在持有期間，每年徵收一次，會由地方稅稽徵機關寄發稅單，視房屋使用情形，以房屋課稅現值乘上適用稅率。另外，地價稅也是每年徵收一次，由申報地價乘上適用稅率，繳稅時間則在每年的11月。

陳繼先提醒，無論是房屋稅還是地價稅，繳納期間都是1個月，逾期後每3日會加徵1％滯納金，最高加徵至10％。若不小心忘記繳費，也不用太緊張，只要帶著稅單，趕快前往郵局之外的銀行、農會、信用合作社等代收地方稅款的金融機構，連同滯納金一起繳納即可，才不會讓滯納金不斷增加，白白造成荷包的損失。

賣房方面，何時繳土地增值稅、交易所得稅？陳繼先表示，對於出售房屋的賣方而言，土地部分會依照土地漲價總數額乘上適用稅率，在買賣契約成立的30日內申報、繳交土地增值稅，房屋部分則會依照房屋取得時間，決定是否課徵房地合一稅。

在2015年12月31日以前就持有房屋的賣方，房屋部分交易獲利，要在下個年度5月申報綜合所得稅時，併入財產交易所得一起申報；在2016年1月1日之後取得的房屋，則適用房地合一所得稅制，依照房屋買賣的總價，扣除取得成本、費用及土地漲價總數額後，乘上適用稅率，且應於產權移轉登記完成後的30日內申報納稅。

簡單來說，在2022年完成的房地買賣，若是房屋持有時間超過6年、也就是2016年前取得的房屋，要用舊制在2023年5月併入綜合所得一起申報；如果持有時間在6年之內，則要課徵房地合一稅。

陳繼先指出，房屋在售出前是否為自用住宅、出租、提供營業使用與持有時間，都會影響土地增值稅的適用稅率，以及房地合一稅的重購退稅資格，因此是否在該地設籍、設籍時間長短，也成為民眾在房屋買賣前應了解的節稅妙招。

另，由於房屋買賣時課徵的許多稅費，如契稅、印花稅、土地增值稅、財產交易所得稅與房地合一稅都屬於一次性稅費，若民眾對適用稅率及稅制較陌生，想了解稅費計算方式及節稅建議，可到永慶房屋直營門市免費諮詢。

資料來源／永慶房屋
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房地合一 所得稅 報稅

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