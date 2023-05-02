報稅季來了 請ChatGPT教你節稅？會計師實測發現「它不懂裝懂狀況多」

報稅季5月開跑，煩人的報稅工作請ChatGPT代勞最好？OpenAI聯合創辦人布洛克曼日前大讚GPT-4超懂美國稅法，還稱它為「TaxGPT」，拿來用在台灣也可行？KPMG安侯建業稅務服務部執業會計師張智揚、以及《遠見》記者實測後，均發現問題不少。

今年3月15日，OpenAI正式推出ChatGPT-4，同時OpenAI的聯合創辦人暨總裁布洛克曼（Greg Brockman）更在網路上發表ChatGPT-4可以依據美國複雜的稅法，協助使用者計算所得稅減免，並稱其為「TaxGPT」。許多民眾也因此搭上這股熱潮，考慮尋求ChatGPT提供稅務問題的協助與建議。

在台灣，以ChatGPT作為報稅顧問究竟可不可行？它也懂中華民國稅法嗎？KPMG安侯建業稅務服務部執業會計師張智揚，實際由台灣綜合所得稅申報情境測試後發現：納稅人將其家庭成員、撫養狀況、薪資收入、投資獲利等基本資料輸入ChatGPT後，ChatGPT針對單純的個人情況，的確能依據台灣所得稅法回答出正確的免稅額及扣除額，但對於較複雜的扶養親屬狀況（例如學齡前或70歲後的長輩等），給出的答案就已有所出入。

此外，若再進一步詢問AI較深入且涉及判斷的問題：例如應如何申報最有利？包括夫妻應合併計稅或分開計稅、實際可列舉扣除項目、是否有其他節稅建議，如：特別扣除額、列舉扣除額等，ChatGPT所提供的建議就非常侷限，甚至出現錯誤的答案。

請AI幫你節稅？它不懂裝懂狀況多

另經《遠見》記者實測，首先詢問：「請問，我已婚，夫妻合併報稅會比較好，還是個別申報呢？」ChatGPT雖然可以提出籠統的答案，但是竟建議夫妻雙方所得差距大，應該採取分開報稅。若一般雙薪家庭或夫妻雙方有一人為無收入的主婦或主夫，依照AI建議來做反可能繳更多稅，也和國內節稅專家建議相違背。

圖／擷取自ChatGPT

另外，再詢問ChatGPT：「請問根據中華民國稅法，夫妻申報的標準扣除額，薪資所得特別扣除額，分別是多少？」此時，ChatGPT就老實承認自己只有2021年的資訊，無法得知最新稅法。

圖／擷取自ChatGPT

因此，一般不具備稅務知識的個人若想以詢問ChatGPT的結果報稅，其實是有很高的風險的。

KPMG稅務專家指，生成式AI有這五大弱點

KPMG安侯企管數位安全顧問部協理李冠樟表示，生成式AI要能提供真正專業顧問諮詢（如：稅務專業諮詢），至少仍有以下五大弱點尚待克服：

1. 最新規範適法能力不足：眾所皆知，ChatGPT的資料庫僅到2021年，故針對新規定，例如：2023年台灣綜合所得稅調高免稅額、標準扣除額、薪資與身心障礙特別扣除額以及課稅級距，以及今年新增民眾協助烏克蘭難民，賑濟烏克蘭捐贈項目得以全額列報捐贈列舉扣除額，等等新規定，ChatGPT皆無法處理。

2. 引導使用者能力不足：ChatGPT需要由使用者「完整提問」相關情境與背景資料，它才有機會提供正確答案，但一般使用者對稅務規則不熟悉，往往無法提供完整資料或背景說明。

3. 處理複雜問題能力不足：經實測發現ChatGPT僅能提供簡單稅務問題的基本建議，若遇到複雜的稅務情境，產生出東拼西湊錯誤答案的機率非常高。

4. 擔責能力不足：實際上，國外已經有許多利用ChatGPT所開發的人工智慧稅務輔助系統，例如加拿大的TaxGPT.ca，但它在聲明中即明確提到：TaxGPT.ca的目的是提供一種友好和平易近人的方式來讓使用者開始學習稅務，不是稅務計算器或專業稅務顧問，故無法承擔稅務責任。

5. 隱私保護能力不足：報稅資料涉及許多個人隱私資料，雖然ChatGPT強調不會蒐集使用者隱私，但實際上許多實驗證明，系統還是會「暗中記住」線上提問的個資，使用者也無法確認其資料保護的能力，因此仍存在高度隱私風險。

KPMG安侯企業管理（股）公司董事總經理謝昀澤表示，上述ChatGPT不足之能力，就是領域專家所提供專業服務的價值，例如：會計師能依據最新的稅法，在諮詢過程中以專業方式引導客戶提供相關資料，進而處理複雜的稅賦問題，針對所提供的專業建議，亦具備承擔責任能力，更能妥善保護客戶隱私資料。ChatGPT在許多方面確實表現出色，能協助專業服務提供者提升效率、改善品質，但要完全取代專業人士，目前還有很大一段差距。

（本文出自2023.05.02《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）