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政黨財務申報月來了 內政部：5月底前完成申報

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
內政部今天提醒各政黨依法應於今年5月底前完成去年度財務申報。圖／取自內政部官網
內政部今天提醒各政黨依法應於今年5月底前完成去年度財務申報。圖／取自內政部官網

政黨一年一度財務申報來了，內政部今天提醒，79個政黨依法應於今年5月底前完成去年度財務申報；若未依限申報，依法可處100萬元以上、500萬元以下罰鍰。

內政部表示，為確保政黨的財務公開透明，依「政黨法」規定，政黨應於每年5月31日前，製作上一年度的決算報告書、收支決算表、資產負債表及財產目錄等財產及財務狀況決算書表，並委託會計師查核簽證後報送內政部；內政部受理彙整政黨財報後，會將財務報告公開於網路上，讓民眾得以瞭解各政黨的運作情形。

內政部提醒，今年疫情趨緩，經評估確定沒有延長申報期限的必要。內政部已於今年3月初。發函提醒各政黨應依限完成財務申報，請各政黨務必注意時效，避免因疏忽逾期而遭受高額罰款。

內政部 財產 疫情

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