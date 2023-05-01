網路賣家稅籍新制輔導期結束 財部：仍有千家業者未變更

網路賣家留意，財政部今（1）日表示，網路銷售稅籍登記新制今年元旦上路，針對去年底既有業者的輔導期已在4月30日屆期，仍有約2%、相當於1,000餘家賣家尚未辦理變更稅籍登記，提醒業者趕緊辦理，以免挨罰。

近年網路交易蓬勃，許多民眾透過臉書Facebook、LINE通訊軟體或網拍平台等銷售貨物或勞務，團爸、團媽是否逃漏稅議題受到關注。財政部去年修法，達到營業稅起徵點的網路賣家，自今年起稅籍登記事項新增網域名稱及網路位址、會員帳號。

其中對於去年底前已辦妥稅籍登記、且早已開始從事網路銷售的既存賣家，財政部給予四個月緩衝期，至今年4月底結束，賦稅署統計，已有98%業者完成稅籍變更，剩餘2%、約千家業者尚未辦理。

財政部表示，國稅局對於逾期尚未變更業者，基於愛心辦稅原則再給一次機會，國稅局近期會發函通知業者，給予約二周期限，營業人收到國稅局首次通知後在期限內辦理，仍可免罰，若再置之不理，逾期仍未變更稅籍，可依法處1,500元以上、1.5萬元以下罰鍰。