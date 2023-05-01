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來添亂？中區國稅局未用政府短網址 傳簡訊被當成詐騙信

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中區國稅局民權稽徵所發的簡訊，讓民眾誤以為是詐騙簡訊。圖／張芬郁提供
中區國稅局民權稽徵所發的簡訊，讓民眾誤以為是詐騙簡訊。圖／張芬郁提供

報稅第一天，國稅局今廣傳一封附有網址連結的簡訊給適用手機報稅的民眾。收到民眾以為是詐騙，要求市議員張芬郁代為報警。張向國稅局確認簡訊其實是真的，但質疑為何不使用行政院數位部開發的政府網址，讓民眾分不清楚真假，反而失去提供報稅資訊的美意。

這封簡訊寫著「您好！經查臺端係屬適用手機報稅之案件，以手機完成申報並得參加抽獎，操作方式詳參新聞稿(https://reurl.cc/2W9nm6)」民眾看到，認為「那個簡訊有連結一個怪怪的網址」。

張芬郁除了向中區國稅局詢問，也請助理用電腦轉址分析，後來確認該連結的確是中區國稅局「手機報稅3.0新功能，宅在家報稅真輕鬆」的新聞網頁。

她說，詐騙簡訊相當多，政府長期宣導沒有.gov、不明網址不要點，避免被騙或點進釣魚網址，國稅局應該有所了解，避免詐騙集團利用報稅季節來添亂。而且，數位部曾宣布已建置政府網址gov.tw/mda服務，只允許政府單位的網址使用，只要看到是gov.tw/ ，就可放心是政府網站，也開放給全台灣各級政府單位使用，就是要提供民眾信賴連結。

但國稅局還在用民間公司的網址服務，還可抽獎，難怪被懷疑，也降低政府的公信。她呼籲政府各級機關應該在反詐騙上有聯合一致的認知和行動，不要造成民眾資訊混亂，讓詐騙集團有機可乘。

中區國稅局說，該局民權稽徵所以簡訊方式輔導並宣導抽獎訊息，實際連結位址為該局網站新聞稿。以後會加強以數位部建置政府短網址服務，提供民眾.gov網址的信賴連結，讓民眾更容易識別政府網站。

數位部在網站中說，政府短網址服務提供民眾識別政府網站的簡單方式，網址以https://gov.tw/開頭，即為政府專用的短網址，如同以gov.tw結尾的網址也是政府專用網站一樣，民眾可以放心使用。

報稅 國稅局 詐騙集團

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