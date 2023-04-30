綜所稅報稅5月1日起跑 留意八利多

645萬戶納稅人注意，綜合所得稅結算申報於5月1日開跑。財政部表示，今年綜所稅新增八大利多，此外手機報稅3.0新增功能，申請延分期繳稅、上傳證明文件，一機在手就能搞定，財政部鼓勵民眾「宅報稅」，不用到國稅局人擠人。

5月1日同時是勞動節，勞工放假一日，許多納稅人會趁勞動節假期前往國稅局臨櫃申報，按照往例，財政部高層也會在報稅首日前往台北國稅局視察，感謝第一線同仁辛勞，並了解民眾報稅情況。

財政部賦稅署表示，今年所得稅結算申報期間自5月1日起至31日止，不再延長，若民眾繳稅有困難，仍可依規定申請延分期繳稅。

賦稅署統計，去年綜所稅申報件數約645萬戶，扣除退稅後的稅收淨額約1,749億元；營所稅約103萬件，自繳稅額約7,089億元。評估今年申報件數與去年大致相當，稅額則會略增。

國稅局指出，今年綜所稅申報新增八大利多，首先是調高基本生活費，每人基本生活費調高至19.6萬元，增加4,000元；第二是調高免稅額至每人9.2萬元，年滿70歲納稅義務人、配偶及受扶養直系尊親屬免稅額，每人13.8萬元，分別增加4,000元、6,000元。第三是調高標準扣除額，單身扣除12.4萬元，有配偶者扣除24.8萬元，分別增加4,000元、8,000元；第四，調高薪資所得特別扣除額，每人每年扣20.7萬元為限，調升7,000元。

第五，調高身心障礙特別扣除額，每人每年扣除20.7萬元，調升7,000元；第六，調高退職所得定額免稅金額，無論一次領取、分期領取皆調高；第七，調高課稅級距金額；第八，賑濟烏克蘭之捐款，可全額列舉扣除。

財政資訊中心表示，去年約125萬件採用手機報稅，今年邁入3.0時代，功能再升級，新增延分期繳稅申請及繳稅功能，預估使用件數可成長到135萬件。

另外透過網路或手機報稅的民眾，如有應檢送證明文件，今年也新增可直接網路上傳申報附件資料的功能，以手機申報的民眾，可從手機圖庫點選照片或使用手機照相機功能，直接拍照證明文件後上傳，不過以三至五張為限。

由於照片檔案較大，國稅局建議，也可將相關申報附件資料掃描成PDF檔再上傳，上傳檔案合計不得超過10MB上限，若超過上限，仍可將附件資料紙本送國稅局即可。

除所得稅外，今年期房屋稅也於5月開徵，除符合免稅條件房屋外，各地方稅稽徵機關已在4月中旬陸續寄發稅單，全國房屋稅開徵件數共約929萬件，總稅額近870億元，繳納期間自5月1日至31日止。